Данилюк судитиметься з фіскальною службою
- Сьогодні, 15:35
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Судове засідання відбудеться 5 квітня
В Окружний адмсуд міста Києва надійшов позов від міністра фінансів Олександра Данилюка до Головного управління ДФС у м. Києві та Державної фіскальної служби України.
Про це повідомляється на сайті суду.
«Позивач просить суд визнати протиправними та скасувати накази ГУ ДФС у м. Києві про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки позивача, а також про перенесення строку проведення розпочатої перевірки», - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, позивач просить суд визнати протиправними дії Головного управління ДФС у м. Києві з проведення документальної позапланової невиїзної перевірки позивача на підставі відповідного наказу.
Данилюк у позовній заяві просить визнати протиправними і скасувати низку податкових повідомлень-рішень.
Водночас, позивач просить визнати протиправним та скасувати рішення ДФС про результати розгляду скарги.
Судове засідання відбудеться 5 квітня.