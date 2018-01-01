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    Данилюк судитиметься з фіскальною службою

    Судове засідання відбудеться 5 квітня
    В Окружний адмсуд міста Києва надійшов позов від міністра фінансів Олександра Данилюка до Головного управління ДФС у м. Києві та Державної фіскальної служби України.  [READ_MORE] Про це повідомляється на сайті суду.  «Позивач просить суд визнати протиправними та скасувати накази ГУ ДФС у м. Києві про проведення
    • Сьогодні, 15:35
    • Розсилка
    Олександр Данилюк&nbsp;
    Олександр Данилюк 

    Судове засідання відбудеться 5 квітня

    В Окружний адмсуд міста Києва надійшов позов від міністра фінансів Олександра Данилюка до Головного управління ДФС у м. Києві та Державної фіскальної служби України. 

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    Про це повідомляється на сайті суду

    «Позивач просить суд визнати протиправними та скасувати накази ГУ ДФС у м. Києві про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки позивача, а також про перенесення строку проведення розпочатої перевірки», - йдеться в повідомленні.

    Окрім цього, позивач просить суд визнати протиправними дії Головного управління ДФС у м. Києві з проведення документальної позапланової невиїзної перевірки позивача на підставі відповідного наказу.

    Данилюк у позовній заяві просить визнати протиправними і скасувати низку податкових повідомлень-рішень.

    Водночас, позивач просить визнати протиправним та скасувати рішення ДФС про результати розгляду скарги.

    Судове засідання відбудеться 5 квітня.

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