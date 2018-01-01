Данилюк судитиметься з фіскальною службою

Судове засідання відбудеться 5 квітня

В Окружний адмсуд міста Києва надійшов позов від міністра фінансів Олександра Данилюка до Головного управління ДФС у м. Києві та Державної фіскальної служби України. [READ_MORE] Про це повідомляється на сайті суду. «Позивач просить суд визнати протиправними та скасувати накази ГУ ДФС у м. Києві про проведення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Данилюк

Судове засідання відбудеться 5 квітня

В Окружний адмсуд міста Києва надійшов позов від міністра фінансів Олександра Данилюка до Головного управління ДФС у м. Києві та Державної фіскальної служби України.

Про це повідомляється на сайті суду.

«Позивач просить суд визнати протиправними та скасувати накази ГУ ДФС у м. Києві про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки позивача, а також про перенесення строку проведення розпочатої перевірки», - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, позивач просить суд визнати протиправними дії Головного управління ДФС у м. Києві з проведення документальної позапланової невиїзної перевірки позивача на підставі відповідного наказу.

Данилюк у позовній заяві просить визнати протиправними і скасувати низку податкових повідомлень-рішень.

Водночас, позивач просить визнати протиправним та скасувати рішення ДФС про результати розгляду скарги.

Судове засідання відбудеться 5 квітня.