Насіров хоче через суд повернути «міністерське крісло»
- Сьогодні, 15:32
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Колишній фіскал, напевно, втомився лежати під ковдрою
Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров звернувся до суду з проханням поновити його на посаді голови ДФС. Про це йдеться на сайті Окружного адміністративного суду міста Києва.
«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Романа Насірова до Кабінету міністрів України, другий відповідач – Державна фіскальна служба України. Позивач просить суд визнати протиправним та незаконним розпорядження Кабміну від 31 січня 2018 року «Про звільнення Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України», а також просить поновити його на посаді голови ДФС», - йдеться у повідомленні.
Більше того, він просить стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.
Наразі судом розглядається питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Нагадаємо, 31 січня Кабінет міністрів України вирішив звільнити відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова із займаної посади.
19 січня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді застави Насірову на два місяці.
Як відомо, справа щодо Насірова та щодо керівника одного з основних департаментів ДФС, закінчена.
Суд заарештував все майно Романа Насірова. Зі слів адвоката, Насіров уже не вивчає можливість одержання дозволу виїхати на лікування в США через суд.
28 липня Антикорупційна прокуратура змінила підозру Насірову. У САП уточнили, що відповідно до остаточно висунутої підозри Роман Насіров, крім раніше інкримінованого зловживання владою та службовим становищем (ст. 364 КК України) підозрюється також у службовому підробленні (ст.366 КК України) вчиненому під час ухвалення рішень про розстрочення податкових зобов’язань та боргу, а також під час інформування Міністерство фінансів України про відсутність розстрочень, що виходять за межі одного бюджетного року (які надавались саме ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест»).
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