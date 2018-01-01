Насіров хоче через суд повернути «міністерське крісло»

Колишній фіскал, напевно, втомився лежати під ковдрою

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров звернувся до суду з проханням поновити його на посаді голови ДФС. Про це йдеться на сайті Окружного адміністративного суду міста Києва. «До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Романа Насірова до Кабінету міністрів України, другий відповідач – Державна



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Колишній фіскал, напевно, втомився лежати під ковдрою

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров звернувся до суду з проханням поновити його на посаді голови ДФС. Про це йдеться на сайті Окружного адміністративного суду міста Києва.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Романа Насірова до Кабінету міністрів України, другий відповідач – Державна фіскальна служба України. Позивач просить суд визнати протиправним та незаконним розпорядження Кабміну від 31 січня 2018 року «Про звільнення Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України», а також просить поновити його на посаді голови ДФС», - йдеться у повідомленні.

Більше того, він просить стягнути на його користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Наразі судом розглядається питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 31 січня Кабінет міністрів України вирішив звільнити відстороненого главу Державної фіскальної служби Романа Насірова із займаної посади.