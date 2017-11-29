Заступницею голови Державної судової адміністрації обрали люстровану чиновницю без освіти

Привалова працювала у Державній фіскальній службі за часів Януковича, тож у 2015-му році її звільнили в рамках закону про люстрацію

Колишній директор Департаменту методологічної роботи Державної фіскальної служби Неля Привалова перемогла у конкурсі на посаду першого заступника голови Державної судової адміністрації України. Про це повідомляє Вihus.info. За інформацією ЗМІ, Привалова працювала у Державній фіскальній службі за часів Януковича, тож у 2015-му році



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Нелю Привалову люстували ще 2015 року

Привалова працювала у Державній фіскальній службі за часів Януковича, тож у 2015-му році її звільнили в рамках закону про люстрацію

Колишній директор Департаменту методологічної роботи Державної фіскальної служби Неля Привалова перемогла у конкурсі на посаду першого заступника голови Державної судової адміністрації України.

Про це повідомляє Вihus.info.

За інформацією ЗМІ, Привалова працювала у Державній фіскальній службі за часів Януковича, тож у 2015-му році її звільнили в рамках закону про люстрацію.

2 лютого 2018-го вона виграла конкурс з відбору кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби в системі правосуддя, а саме на першого заступника Голови Державної судової адміністрації України.

На конкурсі Привалова була єдиною з п’яти кандидатів на посаду, яка мала профільну економічну, а не юридичну освіту. На питання члена Вищої ради правосуддя щодо роботи в органах правосуддя Привалова зазначила, що не мала подібного досвіду. Основною проблемою в судах Привалова назвала «неефективне використання бюджетних коштів», а також висловила незадоволення тим, що нині «сторонні люди можуть потрапити на судові засідання».

Згідно з декларацією, у 2015 році Неля Привалова стала власницею автомобіля Porsche Сayenne 2011 р.в. Покупка нібито обійшлася їй всього у 149 тисяч гривень - якраз під чинні на той момент поріг державного фінансового моніторингу та ліміт розрахунку готівкою. Проте на сайтах продажу вживаних автівок такі в середньому коштують близько 40 тисяч доларів.

Також із витягу з Реєстру речових прав на нерухоме майно вдалося дізнатися, що у 2016 році Приваловій хтось подарував квартиру площею 114 кв. м у житловому комплексі «Ізумрудний», що по вулиці Механізаторів, 2. На даний час ціни на такі квартири від забудовника стартують від 3,3 млн гривень.





Окрім цього, у своїй декларації новопризначена заступниця вказала 54 тисячі гривень банківських вкладів, ще 28 тисяч доларів і 718 тисяч гривень вона зберігає готівкою.