У Раді роботу міністра фінансів визнали незадовільною

Комітет Ради висловив недовіру і визнав незадовільною роботу Данилюка і Марченка

Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства визнав незадовільною роботу міністра фінансів України Олександра Данилюка. Про це сьогодні під час години запитань до уряду повідомила народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань будівництва, містобудування і



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Міністр фінансів Олександр Данилюк

Комітет Ради висловив недовіру і визнав незадовільною роботу Данилюка і Марченка

Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства визнав незадовільною роботу міністра фінансів України Олександра Данилюка.

Про це сьогодні під час години запитань до уряду повідомила народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Олена Бабак.

«Ми висловили недовіру і визнали незадовільною роботу міністра фінансів (Олександра Данилюка, - ред.) і його заступника Марченка (Сергія, - ред.) по монетизації субсидій», - сказала Бабак.