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    У Раді роботу міністра фінансів визнали незадовільною

    Комітет Ради висловив недовіру і визнав незадовільною роботу Данилюка і Марченка
    Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства визнав незадовільною роботу міністра фінансів України Олександра Данилюка. Про це сьогодні під час години запитань до уряду повідомила народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань будівництва, містобудування і
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    Міністр фінансів Олександр Данилюк
    Міністр фінансів Олександр Данилюк

    Комітет Ради висловив недовіру і визнав незадовільною роботу Данилюка і Марченка

    Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства визнав незадовільною роботу міністра фінансів України Олександра Данилюка.

    Про це сьогодні під час години запитань до уряду повідомила народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Олена Бабак.

    «Ми висловили недовіру і визнали незадовільною роботу міністра фінансів (Олександра Данилюка, - ред.) і його заступника Марченка (Сергія, - ред.) по монетизації субсидій», - сказала Бабак.

    Як відомо, у Верховній Раді України сьогодні, 9 лютого 2018 року, проходить година запитань до уряду.
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