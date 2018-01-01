У Раді роботу міністра фінансів визнали незадовільною
- Сьогодні, 11:04
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Міністр фінансів Олександр Данилюк
Комітет Ради висловив недовіру і визнав незадовільною роботу Данилюка і Марченка
Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства визнав незадовільною роботу міністра фінансів України Олександра Данилюка.
Про це сьогодні під час години запитань до уряду повідомила народний депутат, заступник голови Комітету ВР з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Олена Бабак.
«Ми висловили недовіру і визнали незадовільною роботу міністра фінансів (Олександра Данилюка, - ред.) і його заступника Марченка (Сергія, - ред.) по монетизації субсидій», - сказала Бабак.Як відомо, у Верховній Раді України сьогодні, 9 лютого 2018 року, проходить година запитань до уряду.