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    Данія заборонить норкові ферми на строк до кінця 2021 року

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    Данія є найбільшим виробником норкового хутра у світі - Данія заборонить норкові ферми на строк до кінця 2021 року
    Данія є найбільшим виробником норкового хутра у світі
    Dzīvnieku brīvība/Flickr

    Наразі тривають перемовини про розмір компенсації для власників хутрових ферм

    Уряд Данії тимчасово заборонить норкові ферми на строк до кінця 2021 року. Як повідомляє Ekstra Bladet, таке рішення ухвалене задля запобігання поширенню мутованого штаму коронавірусу.

    Відповідну домовленість напередодні досяг уряд країни та провідні парламентські партії. Ця домовленість також офіційно дозволяє уряду знищити усіх норок на данських фермах, включно зі здоровими. Відтепер в Данію не можна буде завозити норок з інших країн.

    Наразі тривають перемовини про розмір компенсації для власників хутрових ферм, адже Данія є найбільшим виробником норкового хутра у світі. 

    6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Задля запобігання поширенню нового штаму коронавірусу влада Данії вирішила знищити всіх норок у країні. Фермери вже назвали це рішення незаконним.

    У листопаді зараження норок коронавірусом було зафіксовано ще в п’яти країнах.

    Теги: Данія карантин коронавірус
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