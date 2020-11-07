Зараження норок коронавірусом сталося ще в п’яти країнах

В Данії вирішили знищити всіх норок на звірофермах для запобігання поширенню мутованого коронавірусу

ВООЗ підтвердила сприйнятливість норок до коронавірусу, що робить їх небезпечними для людей

Зараження норок новим коронавірусом відбулося ще в п’яти країнах крім Данії – в Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США. Про це пише повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Експерти відзначають, що коронавірус в основному передається між людьми під час близького контакту. Однак зафіксовані випадки, коли передача вірусу відбувалася між людьми й тваринами. Як повідомляє ВООЗ, норки заражаються від інфікованих коронавірусом людей. Ці тваринки, своєю чергою, передають вірус один одному і становлять загрозу для людини.

6 листопада стало відомо, що жителі Данії масово заразилися коронавірусом, який мутував у норок. Варіанти вірусу норок були виявлені за період з 8 червня по 18 жовтня у 214 осіб. Водночас небезпечний штам, через який в Данії планують вбити 17 мільйонів норок, знайшли у 12 осіб.

Раніше уряд Данії оголосив про закриття Північної Ютландії та заборонив жителям залишати територію регіону для того, щоб зупинити поширення нового типу коронавірусу, виявленого у норок. З 7 листопада в області повністю закриють ресторани, кафе і паби, однак на винос закладу зможуть працювати. Також закривається громадський транспорт, що курсує між сімома муніципалітетами. Крім того, школярі 5-8-и класів і студенти вузів з 9 листопада перейдуть на дистанційне навчання.

До цього Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила сприйнятливість норок до коронавірусу, що робить їх небезпечними для людей. Як заявила офіційний представник ВООЗ Кетрін Смолвуд, норки цілком здатні бути переносниками інфекції. У зв’язку з цим існує ризик того, що популяція норок може якимось чином сприяти передачі вірусу від норок до людей, а потім серед людей.

5 листопада в Данії вирішили знищити всіх норок на звірофермах для запобігання поширенню мутованого коронавірусу. У цих тварин виявили інфекцію, яка поширюється на людей і сприяє ослабленню здібності до утворення антитіл.

Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки у світі. На частку кооперативу Kopenhagen Fur, що об’єднує 1500 данських виробників припадає 40% світового виробництва норки. Велика частина його експорту йде в Китай і Гонконг.

Як повідомлялося, Данія проведе масове тестування населення на Covid-19.