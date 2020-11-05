Данія перекриє північну частину країни через виявлену мутацію коронавірусу

Данія демонструє відповідальність перед своїми громадянами і перед усім світом

Прем'єр Метте Фредеріксен: Данія демонструє відповідальність перед своїми громадянами і перед усім світом

Нові обмеження у Данії введуть через новий штам коронавірусу, який мутував в організмі норок та може бути стійким до вакцини

За словами прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, уряд введе додаткові обмеження у шести північних муніципалітетах, які потенційно можуть постраждати від мутованої форми інфекції.

«Жителі цих муніципалітетів повинні приготуватися до ще більш жорстких обмежень, - цитує Фредеріксен CNN.

4 листопада Данія заявила, що знищить усіх норок на хутряних фермах країни через нову мутовану форму коронавірусу. Загалом на фермах країни перебуває від 15 до 17 мільйонів тварин.

Дослідження показало, що штам вірусу, виявлений у норок і людей, які заразилися від них, має знижену чутливість до антитіл і потенційно може бути більш стійким до майбутньої вакцини.

До операції з масового знищення тварин залучать поліцію та армію.

Данія вже близько пів року намагалася боротися зі спалахами коронавірусу на норкових фермах. Наприкінці жовтня знищили щонайменше 2,5 мільйонів норок на півночі країни після того, як коронавірус був зареєстрований щонайменше на 63 фермах.

Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки в світі. На частку кооперативу Kopenhagen Fur, що об'єднує 1500 данських виробників припадає 40% світового виробництва норки. Велика частина його експорту йде в Китай і Гонконг.