У Данії виявили 214 людей з мутованим коронавірусом, який пов'язують з норками

Мутації коронавірусу у диких тварин можуть призвести до нової пандемії в світі

Мутації коронавірусу у диких тварин можуть призвести до нової пандемії в світі

Державний інститут сироваток Данії опублікував дані щодо кількості заражених мутованим варіантом коронавірусу

Мутований вірус був виявлений з червня до середини жовтня у 214 осіб при загальному аналізі з 5102 зразків. Як повідомляє прес-служба інституту, саму у цей період стався спалах SARS-CoV-2 серед норок.

4 листопада Данія заявила, що знищить усіх норок на хутряних фермах країни через нову мутовану форму коронавірусу. Загалом на фермах країни перебуває від 15 до 17 мільйонів тварин. До операції з масового знищення тварин залучать поліцію та армію.

Дослідження показало, що штам вірусу, виявлений у норок і людей, які заразилися від них, має знижену чутливість до антитіл і потенційно може бути більш стійким до майбутньої вакцини. Вчені вважають, що мутації коронавірусу у диких тварин можуть призвести до нової пандемії в світі.

Данія вже близько півроку намагалася боротися зі спалахами коронавірусу на норкових фермах. Наприкінці жовтня знищили щонайменше 2,5 мільйонів норок на півночі країни після того, як коронавірус був зареєстрований щонайменше на 63 фермах.

Данія є одним з найбільших експортерів хутра норки в світі. На частку кооперативу Kopenhagen Fur, що об'єднує 1500 данських виробників припадає 40% світового виробництва норки. Велика частина його експорту йде в Китай і Гонконг.