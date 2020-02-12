  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ДБР допитало Парубія через його запит про право Клюєва і Шарія балотуватися до Ради

    • Розсилка
    ДБР допитало Андрія Парубія у справі про перешкоджання виборчому праву - ДБР допитало Парубія через його запит про право Клюєва і Шарія балотуватися до Ради
    ДБР допитало Андрія Парубія у справі про перешкоджання виборчому праву

    Парубій дав свідчення у справі щодо можливого втручання у парламентські вибори 2019 року

    Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що дав свідчення у Державному бюро розслідувань в рамках справи щодо перешкоджання здійсненню виборчого права (стаття 157 КК України) під час виборів до парламенту у 2019 році.

    Про це Парубій написав у Facebook.

    «В чому ж вбачається моє «перешкоджання»? Виявляється в тому, що я, як голова Верховної Ради України, звертався до правоохоронних органів із вимогою встановити чи одіозний поплічник Януковича Клюєв, а також Кузьмін і Шарій перебували в Україні протягом останніх п‘яти років. І, відповідно, чи мають вони право брати участь у виборах», — зазначив Парубій.

    Колишній спікер переконує, що лише після його запиту було встановлено, що вони не мають права балотуватися в народні депутати, а відтак ЦВК зняла їх з реєстрації.

    «І ось тепер ДБР з цього приводу веде розслідування… Ми якось непомітно опинилися в Задзеркаллі, де все навпаки – правда і право переслідуються, а зрада і злочини стають чеснотами…», — написав Парубій.

    Нагадаємо, у серпні 2019 року Шевченківській райсуд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань порушити справу через можливе втручання спікера Верховної Ради Андрія Парубія у виборчий процес.

    ЦВК Андрій Парубій вибори розслідування Державне бюро розслідувань
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ