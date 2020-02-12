ДБР допитало Парубія через його запит про право Клюєва і Шарія балотуватися до Ради



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ДБР допитало Андрія Парубія у справі про перешкоджання виборчому праву

Парубій дав свідчення у справі щодо можливого втручання у парламентські вибори 2019 року

Колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що дав свідчення у Державному бюро розслідувань в рамках справи щодо перешкоджання здійсненню виборчого права (стаття 157 КК України) під час виборів до парламенту у 2019 році.

Про це Парубій написав у Facebook.

«В чому ж вбачається моє «перешкоджання»? Виявляється в тому, що я, як голова Верховної Ради України, звертався до правоохоронних органів із вимогою встановити чи одіозний поплічник Януковича Клюєв, а також Кузьмін і Шарій перебували в Україні протягом останніх п‘яти років. І, відповідно, чи мають вони право брати участь у виборах», — зазначив Парубій.

Колишній спікер переконує, що лише після його запиту було встановлено, що вони не мають права балотуватися в народні депутати, а відтак ЦВК зняла їх з реєстрації.

«І ось тепер ДБР з цього приводу веде розслідування… Ми якось непомітно опинилися в Задзеркаллі, де все навпаки – правда і право переслідуються, а зрада і злочини стають чеснотами…», — написав Парубій.

Нагадаємо, у серпні 2019 року Шевченківській райсуд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань порушити справу через можливе втручання спікера Верховної Ради Андрія Парубія у виборчий процес.