Генерал Кривонос вимагає від влади піднімати тему виконання Будапештського меморандуму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генерал Збройних сил, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос

«Країни, які підписували Будапештський меморандум, зараз намагаються замовчати свою причетність до нього», - заступник секретаря РНБО

Україна віддала в 1994 році свій ядерний (третій у світі) потенціал під гарантії країн підписантів Будапештського меморандуму. Нинішня влада повинна активізувати діалог в цьому форматі. Так вважає генерал Збройних сил, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Я вважаю, нинішня влада повинна це робити. Як і попередня. Ми ж зі свого боку постійно виконуємо свої політичні домовленості. На тих трьох ділянках, де відбулося розведення військ, ми ж виконали свою частину домовленостей. Тому якщо ми граємо за одним столом і за одними правилами, то давайте вимагати і від інших виконання домовленостей. Були гарантії? То давайте тепер працювати з тими, хто ці гарантії повинен виконувати, зокрема Сполученими Штатами. Ми ж уже не є третьою у світі країною з ядерним потенціалом. Тому якщо ви обіцяли, то тепер вимагайте від Росії виконання домовленостей», - наголосив Кривонос.

Генерал вважає, що це питання треба постійно піднімати. Не дивлячись на те, що зараз «деякі країни, які підписували Будапештський меморандум, намагаються замовчати свою причетність до нього».

«Але ми мусимо постійно їм про це нагадувати. Це питання треба дотискати», - впевнений заступник секретаря Радбезу.

Також нагадаємо, що у РНБО порахували, скільки обійдеться України відведення військ по усій лінії фронту. За даними Кривоноса, щоб відвести війська по всій лінії фронту Україні необхідно буде витратити щонайменше 600 мільйонів гривень. До того ж, це справа не одного місяця.

Як повідомлялось, генерал Кривонос прокоментував мирні ініціативи Офісу президента. Заступник секретаря РНБО переконаний, що першочергове завдання глави держави – домогтися виведення російських військ за межі наших кордонів.

Крім того Кривонос прокоментував заяви Офісу президента про вибори в ОРДЛО