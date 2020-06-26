У Київському СІЗО два «авторитети» вимагали данину з арештантів (фото)



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Правоохоронці провели обшуки в камерах, де утримуються «авторитети» Фото: Нацполіція

Задокументовано факт вимагання із засудженого 50 тисяч гривень

Упродовж двох місяців оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Офісом генерального прокурора здійснювали документування злочинної групи, що займалася «вибиванням» коштів із арештантів Київського СІЗО. За підтримки та участі працівників слідчого ізолятора правоохоронцям вдалося встановити безпосередніх організаторів, їх спільників та задокументувати факти протиправної діяльності.

Про це повідомляє Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

В ході слідства з’ясувалося, що двоє кримінальних авторитетів, 1982 та 1985 років народження, організували схему власного збагачення за рахунок осіб, що перебувають в установі. Якщо арештанти хотіли спокійно там знаходитися, повинні були сплачувати визначену суму коштів. У разі відмови – створювалися умови та застосовувалися «методи переконання», після яких засуджені погоджувалися на вимоги «авторитетів». Гроші потерпілі перераховували на банківські картки осіб, які знаходилися на волі. Отримані на картки кошти передавали підозрюваним. Суми за «спокій» могли сягати кількох десятків тисяч гривень. Зокрема задокументовано факт вимагання із засудженого 50 тисяч гривень та перерахування коштів на зазначену кримінальними авторитетами банківську картку.

У четвер, 25 червня, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, Головного слідчого управління Нацполіції, Офісу Генерального прокурора та оперативного відділу ДУ «Київський слідчий ізолятор» провели санкціоновані обшуки в камерах, де утримуються «авторитети», та за місцем мешкання осіб, задіяних у схемі. Поліцейські вилучили частину коштів, отриманих від потерпілого, «чорнові» записи, наркотичні засоби, мобільні телефони та банківські картки.

На підставі отриманих доказів двом чоловікам - організаторам злочинної схеми - слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про етапування підозрюваних до інших спецустанов.