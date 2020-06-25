ДБР оголосило про підозру у держзраді Януковичу та двом ексміністрам оборони



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Віктор Янукович і колишні міністри оборони змінили місця дислокації військових, що надалі призвело до анексії Криму

Колишні високопосадовці вчинили держзраду, спрямовану на підрив суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, вважають у ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому президенту України Віктору Януковичу і двом колишнім міністрам оборони Дмитру Саламатіну і Павлу Лебедєву.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Державна зрада інкримінується Януковичу і двом колишнім міністрам оборони Дмитру Саламатіну і Павлу Лебедєву за зниження обороноздатності України.

Досудове розслідування встановило, що з 2012 по 2014 рік колишні чиновники вчинили держзраду, спрямовану на підрив суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, а також надали Росії і її представникам допомогу в підривній діяльності проти України. Вони здійснили цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України.

Воно полягало в тому, що вони розформували окремі військові об'єднання, частини та підрозділи. Також Янукович і колишні міністри оборони змінили місця дислокації військових.

Такі дії здійснювалися, зокрема, на території Автономної Республіки Крим, що надалі призвело до анексії півострова.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо 15 червня Порошенка допитували в рамках апеляції адвокатів президента-утікача Віктора Януковича у справі про його держзраду.

Петро Порошенко під час виступу в апеляційному суді у справі про державну зраду Януковича обурився намаганням стороні захисту на догоду Росії перекласти відповідальність за незаконну анексію Криму та війну на Донбасі на Україну і виправдати російську агресію проти нашої держави.