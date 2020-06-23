Блогер порахував, у скільки мільйонів обходиться переслідування Порошенка



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Прокурори у «справах» проти Порошенка обходяться платникам податків у майже 2 млн грн щомісячно, а слідчі ДБР – у майже 3 млн грн

Блогер Луганський: прокурори та слідчі ДБР, які ведуть «справи Порошенка», за рік коштують платникам податків не менше 60 мільйонів гривень

Прокурори, які задіяні у розслідуванні, так званих, «справ» проти п’ятого президента Петра Порошенка, обходяться платникам податків у майже 2 мільйона гривень щомісячно, а слідчі ДБР – у майже 3 мільйони гривень.

Такі дані оприлюднив відомий блогер Андрій Луганський, який проаналізував інформацію про заробітні плати правоохоронців з ОГПУ та ДБР, залучених до понад двох десятків проваджень.

Дані були отримані на основі декларацій про доходи та судових документів.

«27 кримінальних справ розслідуються по відношенню до Петра Порошенка – п'ятого президента України. За моєю інформацією, Генеральна прокуратура задіяла в цих кримінальних справах 41 прокурора, які обходяться нам, лише у вигляді заробітних плат без премій в місяць в 1 962 151 гривню. Що в рік складає 23 545 803 гривні. Державне бюро розслідувань задіяло 54 слідчих, які обходяться нам у вигляді заробітних плат в 2 983 301 гривню. Що в рік складає 35 799 608 гривень», - зазначає Луганський.

Таким чином, підсумовує Луганський, за рік, протягом якого тривають переслідування Порошенка, тільки на оплату праці силовиків було витрачено 60 мільйонів гривень платників податків – не враховуючи премій.

Нагадаємо, суд у справі Порошенка перенесли на 1 липня.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва 18 червня розглядав клопотання Офісу генпрокурора про обрання запобіжного заходу експрезидентові Порошенку.

Слідчі ДБР мали намір клопотати про обрання експрезиденту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Під час виступу на мітингу біля будівлі суду Порошенко заявив, що його звинувачують у «розпалюванні релігійної ворожнечі» через надання Томосу про автокефалію Української православної церкви і створення Помісної церкви.

Раніше повідомлялося, що під Печерським райсудом, де обиратимуть запобіжний захід Порошенку, збираються його прихильники. Щонайменше можна говорити про кілька сотень учасників акції. Джерела вказують на кілька тисяч людей біля будівлі суду.

Напередодні адвокат Ілля Новіков заявив, що влада хоче арештувати Порошенка. При чому суддєю на засіданні буде скандальний Сергій Вовк.

10 червня у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. Натомість Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Також адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.