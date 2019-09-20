ДБР звинуватили у передачі таємних документів Росії



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Йдеться про таємні матеріали, що стосуються переходу українських кораблів, під час якого українські моряки були захоплені Росією

«Доступ до таємних документів відкрив суддя Соколов, який розглядає позов про захист честі і гідності Портнова стосовно його зв'язків з державою-агресором», - повідомив адвокат Ігор Головань

Суддя Печерського районного суду міста Києва Соколов О.М. задовольнив клопотання слідчого третього слідчого Державного бюро розслідувань Анни Сергєєвої про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Йдеться про таємні матеріали, що стосуються переходу українських кораблів, під час якого українські моряки були захоплені Російською Федерацією.

Про це заявив адвокат, керуючий партнер Адвокатського об'єднання «Головань і партнери» Ігор Головань у своєму блозі.

«Враховуючи той простий факт, що кримінальне провадження розслідується за заявою відомого своїми зв'язками з РФ пана Портнова, а у ДБР таємниць від Портнова жодних немає, це все одно, що передати таємні документи росіянам напряму», - підкреслив Головань.

«Цікаво, що доступ до таємних документів відкрив суддя Соколов, який розглядає позов про захист честі і гідності того ж таки Портнова стосовно його зв'язків з державою-агресором. Його честь призначив засідання у справі за позовом Портнова через 20 днів з відкриття провадження. Неабияка швидкість для Печерського суду.

Ми проаналізували всі ухвали судді Соколова про відкриття проваджень у цивільних справах з 01.01.2019 по 09.09.2019, наявні у Єдиному державному реєстрі судових рішень, станом на 12:00 09.09.2019, і переконалися, що суддя призначав перше засідання у справах в середньому через 76 днів з відкриття провадження.

Є лише два винятки і вони обидва пов'язані зі справами, ініційованими паном Портновим: вони призначалися до розгляду на 20-й день і 21-й день з відкриття провадження.

Таким чином, у 2019 році суддя Соколов лише двічі встановлював пріоритетність розгляду справ і це були справи, які ініціював пан Портнов. Зокрема через це ми і заявили відвід головуючому судді, надавши відповідні докази», - зазначив адвокат.

Він зауважив, що «у реальному світі подібне призначення справ поза загальною чергою, м'яко кажучи, сіє сумніви у неупередженості судді і є підставою для відводу». «Але наше правосуддя все частіше керується стандартами часів, коли Портнов був президентським радником. Суд визнав відвід необгрунтованим», - повідомив Головань.

«Після того, як колега судді Соколова суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В. підтвердила відсутність сумнівів у неупередженості, суддя Соколов так само швиденько призначив справу на 24.09.2019 10:10. При цьому справу відверто «запхнули» у вже сформований графік з інтервалом у 30 хвилин. Але то, звісно, збіг, яке жодним чином не свідчить про чиєсь бажання когось швидше обслужити», - додав адвокат.

«Факти, про які я тут розповів, мали б дуже зацікавити Службу безпеки України, оскільки мова йде про загрозу національній безпеці. Але СБУ, схоже, теж зараз у тому стані, у якому перебувала за тих часів, коли Портнов був президентським радником», - зазначив Головань.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Джерело: Українська правда