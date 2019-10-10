Де зарплата вчителям по $4000 і що шепоче Богдан? Зеленського зустріли пікетами



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Зеленського 10 жовтня перед спілкуванням із ЗМІ зустріли протестами Фото Станіслава Груздєва, Главком

Активісти організували невелику інсталяцію з битою і каскою, які, судячи з усього, символізують ставлення прессекретаря президента Юлії Мендель до представників ЗМІ

У четвер, 10 жовтня, під будівлею столичного Kyiv Food Market, яку президент Володимир Зеленський вибрав для свого пресмарафону, проходять відразу кілька акцій протесту.

Учасники одного з мітингів вирішили поцікавитися, що йому на вухо нашіптує глава ОП Андрій Богдан та нагадати про передвиборчі обіцянки.

В руках вони тримали плакати: «Коли закінчиться епоха бідності?», «Де зарплата вчителям по 4000$?» та «Чому не склали мандати кнопкодави?».

Крім того, активісти організували невелику інсталяцію з битою і каскою, які, судячи з усього, символізують ставлення прессекретаря президента Юлії Мендель до представників ЗМІ.

Інші мітингувальники вимагали звільнити Київ від Віталія Кличка, а ще одна група протестувала проти мера Дніпра Бориса Філатова.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський вирішив провести 10-годинний пресмарафон, на який акредитувалися понад 300 журналістів.