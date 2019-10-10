Президент розповів, як на Донбас повернуть українські телеканали



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10 жовтня Володимир Зеленський поспілкувався з пресою Фото: РБК-Україна

Зеленський вважає, що його «місія впродовж цих 5 років» - зупинити війну на Донбасі

Президент Володимир Зеленський заявив про плани відновити мовлення українських телеканалів на окупованій частині Донбасу. Про це він заявив під час пресмарафону.

Зеленський заявив, що там все глушать ворожі військові технології.



«Ми працюємо з нашого боку. Ми дуже працюємо над тим, щоб наші канали, наші ЗМІ могли там з’явились. Дуже складно. Глушать все. Глушать військові технології. Ми говорили з нашими західними партнерами і в цьому у нас є підтримка: я хочу зробити так, щоб нас там чули. А от питання, чи почують вони нас - це тільки їх внутрішнє питання», - заявив Зеленський.

Крім того, він заявив, що його головна мета - зупинити війну на Донбасі. Зеленський вважає, що це його «місія впродовж цих 5 років».

Раніше Зеленський заявив, що на зустрічі в нормандському форматі разом з лідерами Франції, Німеччини і Росії обговорять шляхи припинення війни на Донбасі. За його словами, на Донбасі має відбутися повне припинення вогню і виведення іноземних військових формувань.

Зазначимо, вчора Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Український президент повідомив канцлеру Німеччини про ситуацію з безпекою на Донбасі. Крім того, в ході телефонної розмови були обговорені питання розведення сил поблизу Петровського і Золотого, а також хід робіт з відновлення мосту поблизу Станиці Луганської.