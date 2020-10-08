  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дебати між Байденом та інфікованим Трампом будуть вперше в історії країни віртуальні

    • Розсилка
    Дебати відбудуться 15 жовтня у Маямі - Дебати між Байденом та інфікованим Трампом будуть вперше в історії країни віртуальні
    Дебати відбудуться 15 жовтня у Маямі

    Місце проведення дебатів і модератор залишилися незмінними

    Другі дебати між кандидатами у президенти США Дональдом Трампом та Джо Байденом, що заплановані на 15 жовтня, відбудуться вперше в історії країни віртуально. Про це йдеться у пресрелізі Комісії з президентських дебатів.

    Зазначається, що Комісія наголосила на необхідності «захищати здоров'я та безпеку всіх учасників», саме тому кандидати братимуть участь у дебатах «з окремих віддалених місць».

    «Місце проведення дебатів залишається незмінним – у Маямі, штат Флорида, також незмінним буде і модератор Стів Скаллі з телеканалу C-SPAN», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, хворий на Covid-19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня. 

    Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

    Нагадаємо, вчора, 7 жовтня, Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє коронавірусом.

    Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

    США Джозеф Байден Дональд Трамп дебати коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies