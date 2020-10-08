Дебати між Байденом та інфікованим Трампом будуть вперше в історії країни віртуальні



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Дебати відбудуться 15 жовтня у Маямі

Місце проведення дебатів і модератор залишилися незмінними

Другі дебати між кандидатами у президенти США Дональдом Трампом та Джо Байденом, що заплановані на 15 жовтня, відбудуться вперше в історії країни віртуально. Про це йдеться у пресрелізі Комісії з президентських дебатів.

Зазначається, що Комісія наголосила на необхідності «захищати здоров'я та безпеку всіх учасників», саме тому кандидати братимуть участь у дебатах «з окремих віддалених місць».

«Місце проведення дебатів залишається незмінним – у Маямі, штат Флорида, також незмінним буде і модератор Стів Скаллі з телеканалу C-SPAN», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, хворий на Covid-19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня.

Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

Нагадаємо, вчора, 7 жовтня, Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє коронавірусом.

Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.