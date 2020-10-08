Ляшко розповів про ефективність карантинних зон



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В Україні минулої доби виявили 5397 нових випадків коронавірусу

Якщо дотримуються обмежувальних заходів, то епідеміологічна ситуація поліпшується протягом тижня, - Ляшко

У регіонах, де дотримуються обмежувальних норм, епідеміологічна ситуація поліпшується вже протягом тижня. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу у Чернівецькій ОДА.

Ляшко заявив, що карантинні зони – це єдиний реально працюючий метод.

«І там, де дотримуються норм, результат є після тижня введення обмежень... Іншої дієвої профілактики на сьогодні не існує. Поки не з'явиться вакцина, ми змушені будемо жити у таких умовах», – додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що карантин у «червоній» зоні має позитивний результат, бо у містах знижується динаміка захворюваності на коронавірусну інфекцію.

В Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 — померли від ускладнень. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 244 734 людей. З них 108 233 пацієнтів одужали, а 4 690 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 131 тисяча людей.