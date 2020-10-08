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    У світі вже зафіксовано майже 36,5 людей, які заразилися коронавірусом

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    США продовжують лідирувати у світі за кількістю виявлених випадків коронавіруса - У світі вже зафіксовано майже 36,5 людей, які заразилися коронавірусом
    США продовжують лідирувати у світі за кількістю виявлених випадків коронавіруса

    Загалом від початку пандемії померло 1 061 489 осіб, а одужало 27 444 696 людей

    У світі станом на 8 жовтня зареєстровано 36 449272 випадки коронавіруса. Про це свідчать дані Worldometer.

    Загалом від початку пандемії померло 1 061 489 осіб, а одужало 27 444 696 людей.

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    За нову добу було зафіксовано ще 12 365 випадків і 460 нових смертей. Зокрема 4 580 нових випадків і 378 смертей зареєстровано в Мексиці.

    США продовжують лідирувати у світі за кількістю виявлених випадків коронавіруса, там наразі зафіксували 7 776 224 випадки, а в Індії 6 835 655.

    У Бразилії, яка знаходиться на третій сходинці в рейтингу, кількість хворих з початку пандемії перевалила за 5 мільйонів і становить тепер 5 002 357 випадків.

    В Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 — померли від ускладнень. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 244 734 людей. З них 108 233 пацієнтів одужали, а 4 690 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 131 тисяча людей.

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