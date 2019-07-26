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    День на Донбасі минув без обстрілів і втрат

    • Розсилка
    День на Донбасі минув без обстрілів і втрат

    Окупанти сьогодні дотримувались режиму перемир'я

    У п'ятницю, 26 липня, станом на 19:00 в зоні проведення Операції об'єднаних сил не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

    Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

    Втрат серед українських військових упродовж дня також не зафіксовано.

    Напередодні, 25 липня, за підозрою в участі у російських збройних формуваннях у зоні ООС було затримано та передано правоохоронцям дві особи.

    Через контрольні пункти в'їзду-виїзду минулої доби на підконтрольну українській владі територію в'їхали понад 24 тис. осіб та 2,7 тис. транспортних засобів. 25 тис. осіб та 2,7 тис. транспортних засобів перетнули лінію розмежування в напрямку окупованої Росією території.42 особи не пропустили через лінію розмежування.

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