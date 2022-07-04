День Незалежності США: що треба знати про цей день

«Четверте липня» – головне національне свято усіх американців

Сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати святкують свою 246-у річницю незалежності. Це національне свято у США встановлене на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року.

Історія свята

Конгрес зробив День незалежності офіційним неоплачуваним вихідним днем для федеральних службовців у 1870 році і лише в 1938 році змінив його на оплачуваний вихідний.

Декларацію незалежності підписали 56 представників із 13 колоній. Лише співавтор Декларації Джон Хенкок підписав її 4 липня 1776 року, а решта зробили це трохи пізніше. Основному автору Декларації, Томасу Джефферсону, на момент підписання було 33 роки. Наймолодшим підписантом був Томас Лінч (молодший) з Південної Кароліни, йому було 27 років. Бенджаміну Франкліну було 70 років – і він був найстаршим; загалом середній вік підписантів становив 45 років.

Відомо, що спочатку зірки на оригінальному американському прапорі були розташовані по колу. Це був символ рівності всіх тринадцяти колоній.

Перший прапор США

Традиції святкування

Найбільш витонченими і першими організованими були святкування в Філадельфії в 1777 році. Багато з елементів святкування в Філадельфії згодом стали традицією. Так, наприклад, серед традицій започаткованих на святкуваннях в Філадельфії 1777 року є вшановування кольорів прапора, проведення параду, а також феєрверки. Там же заклалась і традиція проголошувати тости – по одному тосту за кожний штат.

У більш пізній період Джордж Вашингтон видав подвійні пайки рому всім своїм солдатам на відзначення річниці незалежності в 1778 році.

У це свято заведено прикрашати задній двір американськими прапорами та влаштовувати цілоденний пікнік чи барбекю.

Також влаштовують пляжні вечірки або прогулянки на яхті, атрибутами яких зазвичай є смачні та калорійні перекуси. Як правило, в цей святковий день американці з’їдають понад 150 млн хот-догів і 700 млн фунтів курятини.

Більшість американців називають це свято просто за його датою – «Четверте липня».

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