День Незалежності США: що треба знати про цей день
«Четверте липня» – головне національне свято усіх американців
Сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати святкують свою 246-у річницю незалежності. Це національне свято у США встановлене на честь Декларації незалежності США від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року.
Історія свята
Конгрес зробив День незалежності офіційним неоплачуваним вихідним днем для федеральних службовців у 1870 році і лише в 1938 році змінив його на оплачуваний вихідний.
Декларацію незалежності підписали 56 представників із 13 колоній. Лише співавтор Декларації Джон Хенкок підписав її 4 липня 1776 року, а решта зробили це трохи пізніше. Основному автору Декларації, Томасу Джефферсону, на момент підписання було 33 роки. Наймолодшим підписантом був Томас Лінч (молодший) з Південної Кароліни, йому було 27 років. Бенджаміну Франкліну було 70 років – і він був найстаршим; загалом середній вік підписантів становив 45 років.
Відомо, що спочатку зірки на оригінальному американському прапорі були розташовані по колу. Це був символ рівності всіх тринадцяти колоній.
Традиції святкування
Найбільш витонченими і першими організованими були святкування в Філадельфії в 1777 році. Багато з елементів святкування в Філадельфії згодом стали традицією. Так, наприклад, серед традицій започаткованих на святкуваннях в Філадельфії 1777 року є вшановування кольорів прапора, проведення параду, а також феєрверки. Там же заклалась і традиція проголошувати тости – по одному тосту за кожний штат.
У більш пізній період Джордж Вашингтон видав подвійні пайки рому всім своїм солдатам на відзначення річниці незалежності в 1778 році.
У це свято заведено прикрашати задній двір американськими прапорами та влаштовувати цілоденний пікнік чи барбекю.
Також влаштовують пляжні вечірки або прогулянки на яхті, атрибутами яких зазвичай є смачні та калорійні перекуси. Як правило, в цей святковий день американці з’їдають понад 150 млн хот-догів і 700 млн фунтів курятини.
Більшість американців називають це свято просто за його датою – «Четверте липня».
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки активно підтримують Україну з перших днів війни. Президент США Джо Байден засуджує агресивні дії РФ.
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