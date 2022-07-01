США дають Україні дві системи ППО Nasams і снаряди для Himars

Пентагон оголосив про передачу Україні двох систем ППО Nasams

Загалом пакет допомоги, який виділяє США, обійдеться в $820 млн

Пентагон 1 липня оголосив про новий пакет допомоги Збройним силам України на $820 млн. Це вже 14 пакет, який виділили США Україні, йдеться на сайті Міністерства оборони США.

Згідно з прес-релізом Пентагону, ця сума включає $770 млн з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на $50 млн.

В рамках цього пакету Україна отримає:

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

дві передові зенітно-ракетні системи (NASAMS);

до 150 000 боєприпасів для 155 мм артилерії;

чотири додаткові контрбатарейні радари.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підтвердив цю інформацію.

Таким чином, загальний обсяг військової допомоги США для України з початку повномасштабного вторгнення РФ становить приблизно $6,9 млрд.

До слова, увечері 26 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що країни-партнери можуть невдовзі надати Україні потужні системи протиповітряної оборони. Вже є відповідні домовленості.

Нагадаємо, Білий дім повідомив, яка зброя потрібна Україні. ЗСУ все ще необхідне постачання радянського озброєння.

Також відомо, що увійшло до нового пакету військової допомоги США Україні (список).

Тим часом американські Himars вже знищують російських окупантів: перші кадри. Система випускає до шести ракет за раз або одну балістичну ракету.

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