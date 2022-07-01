США вперше обігнали Росію за постачанням газу до Європи

Зміна позицій відбулася на тлі скорочення пропозиції з боку Росії

Європа переорієнтовується на американський газ

Постачання американського зрідженого газу до Європи вперше перевищило показники постачання російського трубопровідного газу. Про це заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль.

«Недавнє різке скорочення Росією постачання природного газу до ЄС означає, що це перший місяць в історії, коли ЄС імпортує більше зрідженого природного газу із США, ніж трубопроводом із Росії», — написав Біроль у Twitter.

Як зазначив очільник МЕА, падіння російської пропозиції потребує зусиль щодо зниження попиту в ЄС, щоб підготуватися до суворої зими.

США у червні поставили до Європи більше газу, ніж Росія

Нагадаємо, раніше Оператор газотранспортної системи (ГТС) України заявив про спроби Росії через маніпуляції з поставками газу вплинути на політику країн ЄС. Росія продовжує вдаватися до газового шантажу.

Раніше російський «Газпром» повідомив, що з 21 по 28 червня не транспортуватиме газ через «Турецький потік». Росія заявляє, що транспортування газу обома нитками газопроводу «Турецький потік» призупиняється на період до 28 червня нібито для проведення планових профілактичних робіт.

За даними ЗМІ, скорочення поставок природного газу з Росії змушує європейські комунальні підприємства використовувати запаси, які зазвичай використовуються в пік зимового сезону.

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