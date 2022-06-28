Байден відреагував на ракетний удар росіян по Кременчуку

«Напад Росії на цивільних у торгівельному центрі – жорстокий. Ми солідарні з українським народом», – зазначив Байден.

Президент США Джо Байден засудив ракетний обстріл російськими військами торгівельного центру в Кременчуці. Про це він написав у Twitter.

Нагадаємо, російські війська вчора, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр , Раніше повідомлялося про 18 загиблих та 59 постраждалих, з яких 25 – госпіталізовані.

«Як було продемонстровано на саміті G7, США разом з нашими союзниками і партнерами продовжуватимуть притягати Росію до відповідальності за подібні злодіяння й підтримуватимуть оборону України», – додав президент США.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту- 22 М3 .

В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.

Міністр МВС Денис Монастирський, який прибув на місце трагедії, зазначив, що про остаточне число загиблих людей говорити зарано.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

Лідери G7 відреагували на удар по Кременчуку.

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