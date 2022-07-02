США назвали 570 товарів з Росії, які обкладуть підвищеним імпортним митом

При цьому паладій, платина, титан, частина продукції з чавуну та нікелю до списку не потрапили

США опублікували на сайті документів уряду країни список із 570 російських товарів, які з кінця липня будуть обкладатися підвищеним імпортним митом у 35 відсотків. До нього не увійшли паладій, титан та платина.

Ввезення цієї продукції не заборонено на території Сполучених Штатів. Перелік включає, зокрема, мінерали, обладнання, метали, продукцію з деревини.

При цьому паладій, платина, титан, частина продукції з чавуну та нікелю до списку не потрапили. Вони є стратегічно важливими товарами для Вашингтона і у багатьох випадках немає доступної заміни. Росія є найбільшим експортером паладію, торік обсяг постачання цього металу становив 6,5 мільярда доларів.

У Вашингтоні пояснювали раніше, що йдеться про продукцію з річною імпортною вартістю 2,3 мільярда доларів. Загальний російський експорт у США минулого року становив близько 30 мільярдів доларів, продукція приблизно на 19 мільярдів тепер під санкціями (переважно це нафта та нафтопродукти).

Нагадаємо, 30 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що санкції з Росії будуть зняті тоді, коли на це погодиться Україна.

Додамо, що на початку червня навіть Володимир Путін визнав згубний вплив західних санкцій на російську економіку.

А сьогодні, говорячи про майбутню анексію Білорусі, президент Росії назвав однією із причин об’єднання у Союзну державу саме намагання вижити під тиском санаційної політики Заходу.