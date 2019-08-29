В Україні вперше відзначають День пам’яті захисників



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Українська армія втратила 220 військових у боях за Іловайськ у серпні 2014 року

В Україні 29 серпня відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

Цю пам’ятну дату своїм указом встановив президент Володимир Зеленський, про що він повідомив під час урочистостей 24 серпня.

Згідно з указом, Кабінет міністрів має із залученням громадськості, родин загиблих захисників розробити й затвердити комплексний план заходів із належного вшанування пам’яті полеглих воїнів, а Міністерство закордонних справ — забезпечувати проведення дипломатичними установами України заходів до Дня пам’яті захисників України, а також участь представників дипломатичного корпусу іноземних держав, акредитованих в Україні, у відповідних офіційних заходах у нашій країні.

Як відомо, 24 серпня під час виступу на урочистому заході з нагоди 28-ї річниці Незалежності України президент Зеленський заявив, що підписав указ про встановлення 29 серпня Дня пам'яті захисників України.

Зеленський постановив відзначати День пам'яті захисників України саме 29 серпня, оскільки того дня в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі, повідомила речниця глави держави Юлія Мендель, коментуючи відповідний указ президента.

Українська армія втратила 220 військових у боях за Іловайськ у серпні 2014 року.