«День тиші»: сьогодні не Донбасі не зафіксовано порушень перемирʼя

Ситуація на лінії розмежуванням залишається під контролем українських збройних сил

В штабі ООС називають затишшя на фронті «відносним»

У неділю, 4 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом доби не було зафіксовано порушень режиму припинення вогню, однак затишшя є «відносним». Про це йдеться в сьогоднішньому зведенні пресцентру ООС.

«Незважаючи на відносну тишу, Українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців», – повідомили у пресцентрі.

Зокрема Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ вкотре зафіксувало переміщення великої кількості озброєння російсько-окупаційних військ у безпосередній близькості до лінії розмежування. Крім того, почастішали випадки, коли патрулям СММ ОБСЄ забороняли проїзд через блокпост збройних формувань Російської Федерації.

«Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цих порушень Українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ» – говориться у повідомленні.

Також повідомляється, що піротехнічні розрахунки ДСНС України протягом доби розмінували 1,5 гектари території та передали на знищення 60 вибухонебезпечних предметів.

«Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил», – зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, що минулої доби, 3 квітня, на Донбасі було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Окрім того,один військовослужбовець загинув неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», через підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої. Також днями поблизу Маріуполя виявили саморобний вибуховий пристрій – іграшковий дитячий літак, начинений вибуховою речовиною.