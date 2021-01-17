Російські бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з гранатомета

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами

В неділю в зоні ООС зафіксовано одне порушення припинення вогню

Протягом неділі зафіксоване одне порушення режиму тиші на Донбасі. Про це повідомляється у зведенні пресслужби Операції обʼєднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік наших позицій зі станкового протитанкового гранатомета.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже два гектари території та передали на знищення шість вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби, 16 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.