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    Російські бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з гранатомета

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Обстановка в районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами</p> - Російські бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції з гранатомета

    Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами

    Фото з відкритих джерел

    В неділю в зоні ООС зафіксовано одне порушення припинення вогню

    Протягом неділі зафіксоване одне порушення режиму тиші на Донбасі. Про це повідомляється у зведенні пресслужби Операції обʼєднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Широкине, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік наших позицій зі станкового протитанкового гранатомета.

    Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

    У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже два гектари території та передали на знищення шість вибухонебезпечних предметів.

    Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

    Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби, 16 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі ДСНС СЦКК Операція Об’єднаних сил
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