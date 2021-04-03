Обстріли на Донбасі тривають: окупанти гатять із заборонених мінометів

Сьогодні було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

Від початку доби, 3 квітня, на Донбасі було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє Операція об’єднаних сил у facebook.

«В районі оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Піски, російські окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів», – ідеться у повідомленні.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 68 вибухонебезпечних предметів.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Раніше стало відомо, що під Шумами у зоні ООС на смерть підірвався на невідомому мінно-вибуховому пристрої український військовий.

Від початку доби 2 квітня на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Унаслідок обстрілів поранені двоє українських військових.

Також повідомлялося, що на Донбасі помер український боєць. На даний момент обставини його смерті уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілів отримав поранення один український військовий.

Крім того, головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях. Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Сьогодні президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Байден підтвердив підтримку України з боку США.

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