Пам'ятка для виборця на місцевих виборах 2020 року

До місцевих виборів залишилось 10 днів, а виборці як ніколи дезорієнтовані. Навіть якщо вони визначились з партією, багато хто з них досі не розуміє, чому в одному дворі агітацію розвішали одразу декілька кандидатів від однієї політичної сили. Ті, хто ж чув про нову систему з так званими відкритими списками, знають, що треба обрати і партію, і окремого депутата від цієї ж політсили, але й вони задаються логічним питанням – де побачити усі списки від усіх партій на своєму окрузі?

«Главком» покроково роз’яснює, як виборцю знайти всю інформацію про кандидатів, які борються за ваш голос: і в сільську, і в міську, і в районну, і в обласну ради. Нагадаємо, що за новими правилами можливість балотуватись самовисуванцем для кандидатів в депутати місцевих рад залишилась лише в населених пунктах, де мешкає менше 10 тис. виборців. У всіх інших випадках охочі стати депутатами повинні мати партійний дах.

25 жовтня 2020 року в Україні відбудуться місцеві вибори (фото: Станіслав Груздєв, Главком)

Перший крок – з’ясовуємо номер та адресу вашої виборчої дільниці. Для цього заходимо на сайт Державного реєстру виборців за цим посиланням та заповнюємо нехитру форму, де вказуємо назву населеного пункту та адресу, за якою ви прописані. Припустимо, що ви виборець, який проживає за адресою: м. Одеса, Приморський район, вул. Басейна, 6а. База оперативно видає нам наступну інформацію: про адресу дільниці, розташування приміщення для голосування та опис меж виборчої дільниці. Скоріш за все, саме цією дільницею ви користувались на попередніх виборах.

Є й інший варіант дізнатись номер та адресу дільниці на цьому ж сайті Держреєстру виборців, а заодно й перевірити себе в списках реєстру виборців. Вам треба перейти за цим посиланням, ввести своє прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, e-mail та адресу проживання (без таких подробиць, як вулиця та номер будинку).

Другий крок – дізнаємось номер нашого округу на цих місцевих виборах та кандидатів в депутати, що на ньому висуваються. Для цього переходимо на сторінку ЦВК, присвячену саме місцевим виборам-2020. Обираємо пункт «Виборчі округи» та бачимо таку картину.

Наразі нас цікавить міськрада Одеси, тож тиснемо на другу графу, де вказана кількість виборчих округів з виборів депутатів місцевих рад – 81. В Одеській області, крім, власне, Одеської міськради, обирається ще 18 міськрад, але за обраною нами для прикладу виборчою адресою нас цікавить саме обласний центр. Обираємо розділ «Кількість виборчих округів» – таких округів в Одесі вісім.

Виборчий округ, до якого відноситься ваша виборча адреса, у великих містах може збігатися з межами району, в якому ви прописані. Наприклад, у Дніпрі вісім районів, відповідно стільки ж і округів. У Харкові приблизно такий же поділ, але деякі райони об’єднані в один виборчий округ, а в Києві навпаки – особливо великі райони поділені на два. В Одесі ж чотири райони поділені на вісім округів, і визначити, до якого належите саме ви, можна за номером дільниці, який закріплений за тим чи іншим округом. Згадуємо з’ясований нами вище номер домашньої дільниці (511295) і бачимо, що наш округ – № 5.

Клікаємо на номер виборчого округу (у нашому випадку – це п’ятірка) і отримуємо пронумерований список кандидатів від усіх партій, що балотуються в його межах. Так само і на інших округах. Загалом в Одеську міськраду балотується 14 партій, кожна висунула на територіальних округах кількох своїх кандидатів, кількість яких варіюється.

Варто зауважити, що на сайті ЦВК немає якогось уніфікованого опису меж округів. Це може бути як перелік виборчих дільниць, так і «простирадло» з детальним переліком виборчих адрес, в якому ви будете шукати своє місце проживання. Або ж на рівні виборів до облрад та райрад вказані назви міських, сільських та селищних громад, що входять до цього округу. Наприклад:

Бюлетень на цих виборах матиме особливий вигляд: виборцю потрібно буде не тільки поставити звичну галочку навпроти назви обраної партії, а й (за бажанням) обрати конкретного кандидата від неї на цьому окрузі та записати його номер в спеціальний трафарет.

Навіщо це все? За новою виборчою системою кандидати від однієї партії, по суті, мають конкурувати за прихильність виборця не стільки з політичними опонентами, скільки між собою. Перші номери партійних списків в округах мають більше шансів на отримання депутатства, ніж ті хто записані нижче. У кожному окрузі від однієї партії може бути кілька переможців, якщо їхня політсила подолає 5%-й прохідний бар’єр.

Але у тих кандидатів, які знаходяться всередині чи навіть у хвості списків, теж є шанси злетіти нагору – для цього їм треба набрати 25% так званої виборчої квоти. Тоді вони автоматично посуваються нагору списку і можуть посунути лідерів нижче. Як вираховується виборча квота, детально читайте тут. Схема складна, але в двох словах: якщо ваш улюбленець знаходиться у підвалі бюлетеня, йому доведеться докласти зусиль, аби отримати більше голосів, ніж однопартійцям, що комфортно вмостились нагорі.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час президентських виборів 2019 року (фото: Станіслав Груздєв, Главком)

І це ще не все. Коли комісії визначать всіх переможців на округах, встановлюється кількість нерозподілених мандатів. Їх отримають кандидати партій з так званого єдиного списку. До нього входять всі кандидати, яких партія виставляла в округах. З цими списками можна ознайомитись на тому ж сайті ЦВК в розділі «Кандидати у виборчих списках».

Якщо нас знову цікавить Одеська міськрада, тиснемо на кількість місцевих рад в цій області (18) і з цього списку обираємо ту, яку шукали.

Нам випадуть клікабельні лінки на єдині списки всіх партій, що балотуються в міськраду, та їхні передвиборчі програми. От приклад того, як кандидати позначені в єдиному списку.

Перший кандидат в будь-якому випадку потрапляє до місцевої ради, якщо туди проходить його партія. У інших кандидатів після стислої інформації про них вказаний номер округу, на якому вони балотуються від партії (виділено червоним), та номер в цьому конкретному територіальному списку (виділено синім).

Номери єдиного списку (окрім самого першого), як вже зазначалося, можуть розраховувати на проходження в раду на другому етапі, коли почнуть ділитися нерозподілені мандати. Якщо, звісно, ці кандидати і так не пройшли по своїх округах – тоді їхнє місце займають ті, хто стоїть нижче в єдиному списку. Але на цю частину процедури виборці майже не впливають.

За таким саме алгоритмом можна знайти на сайті ЦВК прізвища кандидатів свого округу до облрад, райрад, районних у місті рад (там, де вони є) та сільських, селищних та деяких міських рад, де мешкає більше 10 тисяч виборців.

Умовний виборець, що мешкає в Одесі на вул. Басейній, буде обирати не тільки партію та кандидата до неї в міськраду, але й міського голову, а також депутатів Одеської облради та Одеської райради.

Клікаємо на виділені цифри. Саме в цьому конкретному випадку свій округ можна буде знайти не за номером дільниці, а за назвою району, де знаходиться вулиця Басейна, – Приморський. Відповідно на виборах в облраду, згідно з інформацією на сайті ЦВК, за Приморським районом закріплений округ № 8.

А на виборах до Одеської райради – № 6.

Далі – так само, як ми вище розібрались з кандидатами до міськради. Тиснемо на цифру в першому стовпці і знайомимося зі списком партій та кандидатів від них, що висунуті саме в цих округах в облраду та райраду. За потреби, за аналогією з міськрадою, можемо поцікавитись єдиними партійними списками, що виставлені в ці ради.

В сільських та селищних радах, де виборців менше 10 тисяч, залишається стара добра «мажоритарка» і балотуватись можна хоч від партії, хоч самовисуванцем, тож там все набагато простіше (список кандидатів з розбивкою по округах на сайті ЦВК міститься в розділі «Кандидати в БВО»).

В день виборів 25 жовтня після того, як ви, нарешті, виконаєте всі ці процедури і не заплутаєтесь, на вас чекає ще одне ноу-хау від владної команди – опитування на виході з дільниць. Зокрема, держава поцікавиться вашою думкою щодо легалізації каннабісу. Але це вже інша історія.

Павло Вуєць, «Главком»