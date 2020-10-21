Вибори в США: достроково проголосували вже понад 35 млн осіб



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Вже понад 35 млн американців проголосували достроково

На майбутніх виборах в США будуть обрані не тільки президент, але і місцеві органи влади

Уже понад 35 млн громадян США проголосували достроково на виборах.

Про це інформує портал United States Elections Project.

За його інформацією, в США достроково проголосували вже 35 540 036 осіб.

Якщо говорити про дострокове голосування в розрізі штатів, то тут лідирує Техас, де проголосували вже 4 708 734 осіб. Далі йдуть штати Каліфорнія (3 989 304 американців), Флорида (3 033 702 американців) і Північна Кароліна (1 853 540 американців).

Також кількість жителів США, які достроково зробили свій вибір, перевищує мільйон осіб в американських штатах Джорджія, Мічиган, Вірджинія, Іллінойс, Огайо, Пенсільванія і Нью-Джерсі.

На виборах 3 листопада американці оберуть не тільки президента і віцепрезидента, а й 35 сенаторів, 435 членів Палати представників, 13 губернаторів штатів і територій та місцеві органи влади.

Нинішній американський президент Дональд Трамп не раз критикував можливість дострокового голосування та голосування поштою. Він заявляв, що це можливість для фальсифікації результатів виборів.

При цьому представники демократів закликають американців голосувати достроково.

Як повідомлялося 8 жовтня, Комісія з президентських дебатів оголосила, що Байден та інфікований Трамп будуть спілкуватися вперше в історії країни віртуально.

Нагадаємо, 7 жовтня Байден написав, що відмовляється від дебатів з Трампом, доки той хворіє коронавірусом.

Також повідомлялося, що Байден максимально збільшив відрив від Трампа.

До слова, хворий на Covid-19 Трамп має намір повернутися до передвиборчих перегонів наступного тижня.

2 жовтня Трамп підхопив коронавірус.

Вибори у США відбудуться 3 листопада.