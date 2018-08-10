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    Денісова і Москалькова поговорили про допомогу затриманим морякам

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    Денісова і Москалькова поговорили про допомогу затриманим морякам

    Омбудсмени України і РФ провели телефонну розмову

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в п’ятницю, 10 серпня, провела телефонну розмову з російським омбудсменом Тетяною Москальковою щодо затриманих моряків суден «Норд» і ЯМК-0041.

    Про це український омбудсмен повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Відбулася телефонна розмова із Уповноваженим РФ з прав людини Тетяною Москальковою, в ході якої обговорили ситуацію навколо моряків суден «Норд» і ЯМК-0041. Домовилися про надання їм допомоги», - написала Денісова.

    Нагадаємо, в червні Москалькова зустрілася в Україні з моряками арештованого керченського судна «Норд».

    Як відомо, 25 березня в Азовському морі затримали судно з анексованого Криму під прапором РФ. 8 квітня представники Генконсульства РФ намагалися вивезти екіпаж «Норда» в Росію через пункт пропуску «Гоптівка». 9 квітня вони повторили спробу перетину: на цей раз через пункт «Чонгар».

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