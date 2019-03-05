Родичам політв’язня Балуха досі не кажуть, де він знаходиться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Ми переживаємо за Володю, він без теплих речей», - розповіла Наталія Балух

Родичам і адвокатам українського політв’язня Володимира Балуха досі невідомо, де він знаходиться.

Про це вони повідомили Кримській правозахисній групі.

«Ми переживаємо за Володю, він без теплих речей, адже у мене напередодні етапу не прийняли в СІЗО Сімферополя передачу з продуктами і речами. У нього проблеми зі шлунком, організм ослаблений тривалим голодуванням. Що він там їсть, і чи їсть взагалі, я не знаю», - розповіла Наталія Балух.

Станом на 24 лютого був відомо, що Балух знаходиться в СІЗО Армавіра Краснодарського краю.

Його адвокат Ольга Дінзе зазначила, що кримчанина планують етапувати в одну з колоній Твері. Але до сих пір місцезнаходження Балуха родичам і адвокатам не повідомили.

За інформацією адвоката, в колоніях загального режиму Тверській області Росії, куди етапують Балуха, застосовують насильство до ув'язнених.

Керівник «Кримської правозахисної групи» зазначила, що етапування з окупованого Криму до Росії політв'язня Володимира Балуха загрожує його життю.

Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.