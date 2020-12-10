Зеленський знову хоче заглянути в очі Путіну? Радник Єрмака пояснив логіку президента у питанні Донбасу

Голові держави вдалося «зробити кілька принципово важливих речей, які не вдавалися попередньому президенту протягом всього терміну його роботи», - радник Єрмака

«У переговорах за участю Путіна «можна досягти набагато більшого, ніж в інших форматах або без переговорів» ─ Подоляк

Президент Володимир Зеленський після закінчення відведеного на врегулювання ситуації на Донбасі терміну в один рік вирішив відмовитися від «плану Б» і збирається знову зустрітися з президентом Росії Путіним. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі Українським новинам.

За словами Подоляка, за цей рік Зеленському нібито вдалося «зробити кілька принципово важливих речей, які не вдавалися попередньому президенту протягом всього терміну його роботи».

«Тому якщо вже ситуація істотно змінилася, то це дозволяє українській команді і інакше діяти, ніж передбачалося рік тому. Зараз вже некоректно говорити про плани А, Б і так далі. Ми комбінуємо елементи різних стратегій і продовжуємо переговори у всіх форматах, які можуть принести і вже приносять для України абсолютно конкретні позитивні результати», ─ сказав Подоляк.

На його думку, зміна ситуації демонструє, що «в переговорах за участю Путіна «можна досягти набагато більшого, ніж в інших форматах або без переговорів».

«Чи треба окремо пояснювати, чому в специфічних політичних системах ключові рішення приймає одна людина і чому ця людина повинна брати участь в переговорах, якщо ми зі свого боку хочемо просування до миру? Тому Україна і наполягає на новій зустріч лідерів нормандської четвірки», ─ резюмував радник Єрмака.

Як повідомлялося, у коментарі до річниці «нормандського» саміту в Парижі Зеленський заявив, що Росія перешкоджає мирному врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі.

9 грудня 2019 року у Парижі відбувся перший з 2016 року саміт у нормандському форматі. Учасники зустрічі підтримали припинення вогню, обмін у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня, допуск Червоного Хреста до всіх утримуваних осіб, розведення військ на трьох ділянках, розширення мандата СММ ОБСЄ та продовження розмінування.

Наступна зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і Росії була запланована на квітень 2020 року, однак вона так і не відбулася.

11 вересня в Берліні зустрілися політичні радники лідерів нормандської четвірки.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, головним досягненням зустрічі стало узгодження продовження дотримання перемир'я в Донбасі.