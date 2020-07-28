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    Деокупація Криму. Відомий політик розказав, як треба діяти Україні

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    <div class="alt">Андрій Сенченко</div> <div class="copy"></div> <div class="copy">фото з&nbsp;facebook</div> - Деокупація Криму. Відомий політик розказав, як треба діяти Україні
    Андрій Сенченко
    фото з facebook

    «Людям, що мешкають на окупованих територіях, важливо вже зараз роз’яснити», – Сенченко

    Україні сьогодні потрібно роз’яснити жителям окупованих території, хто, з точки зору українського законодавства, є жертвою окупації, а хто – пособником окупантів. Таку думку висловив Андрія Сенченко лідер ініціативи «Сила права», колишній народний депутат кількох скликань.

    На думку політика, така робота важлива, адже Росія намагається вибудувати стіну страху і ненависті між населенням окупованих територій та Україною, залякати населення репресіями у разі повернення до складу України. 

    Сенченко також уточнює, що необхідно чітко розділити свідомих колаборантів на тих, хто скоїв тяжкий злочин і повинен сісти за грати, і на тих, хто не вчиняв тяжких злочинів і може понести покарання, не пов’язане з позбавленням волі.  

    За словами екснардепа, команда «Сили права» вже запропонувала владі два закони. Один – «Про відповідальність» – регулює відповідальність за злочини на окупованих територіях. Другий закон – «Про перехідний період». 

    «З цих законів люди повинні розуміти, хто злочинець, хто жертва, як після деокупації будуть  відновлюватися порушені права громадян – на землю, на іншу власність? Яким чином будуть переоформлюватися документи? Як визнаватиметься освіта? Як бути з двома паспортами? Адже ми можемо багато говорити про те, що 200 тисяч людей на Донбасі отримали російські паспорти, а в Криму таких 95%», – зазначає політик.  

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