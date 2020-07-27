Розпад Російської імперії обов'язково продовжиться вже у 21 столітті

Боротьба проти кремлівського колоніалізму ніколи не припинялася

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Империя и ее колонии.

Московская империя живет за счет колоний. Самая большая и богатая колония - Сибирь и Дальний Восток. Владислав Иноземцев пишет: «в 2014 году Сибирь — это 75 % территории России, 20,2 % ее населения и источник добычи или первичной переработки 76–78 % всего российского экспорта и поставщик более 55 % федеральных налоговых поступлений». Очень богатая колония - Татарстан. Это один из крупнейший доноров российского бюджета. Также крупные спонсоры федерального центра - отжатые у ненцев колонии европейского севера России: НАО и ЯНАО.

За счет всех этих колоний живет московско-питерская метрополия, армия чиновников, силовиков, больших и малых олигархов, их многочисленная обслуга, в том числе имперские наместники в регионах. В метрополии зарегистрирована и платит налоги большая часть олигархических кампаний, качающих колониальные ресурсы.

Некоторые другие колонии, например, кавказские для метрополии - плановоуботочны. Метрополия покупает лояльность их элит из имперских геополитических соображения, за счет ресурсов богатых колоний Сибири и европейского Севера, Татарстана, Башкортостана и т.д.

Борьба против кремлевского колониализма никогда не прекращалась. Наиболее жесткую, кровавую форму она приняла в конце прошлого - начале этого века в Чечне. Протесты в Хабаровском крае тоже, безусловно, носят антиколониальный характер.

В современном мире империи нежизнеспособны. 20 век не пережило большинство из них. Процесс распада Российской империи оказался наиболее болезненным и продолжительным. Начался он еще в 1917, возобновился в 1991, в 21 веке он неизбежно продолжится.