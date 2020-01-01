У МВС Росії заявили, що майже 200 тис. жителів ОРДЛО отримали російські паспорти



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У Міністерства внутрішніх справ РФ уточнили, що понад 136 тис. отримувачів — жителі територій, підконтрольних бойовикам, а близько 60 тис. — жителі з інших районів Донецької та Луганської областей

Майже 200 тисяч людей з територій ОРДЛО отримали російське громадянство в спрощеному порядку в минулому році. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на пресцентр Міністерства внутрішніх справ Росії.

«Наразі більше 196 тис. чоловік отримали громадянство РФ», - йдеться у повідомленні. У російському міністерстві уточнили, що понад 136 тис. з них — жителі територій, підконтрольних бойовикам, а близько 60 тис. — жителі з інших районів Донецької та Луганської областей.

У МВС РФ зазначили, що в ряді випадків у набутті російського громадянства може бути відмовлено. За інформацією МВС РФ, були відхилені 232 заяви про прийом в російське громадянство.

«Таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що люди мають обмеження на в’їзд в Росію через адміністративне видворення або депортацію, у них є незнята або непогашена судимість за вчинення умисних злочинів, або вони переслідуються в кримінальному порядку компетентними органами РФ або іноземних держав» , - сказали в МВС.

Варто також зазначити, що на початку грудня Держдума РФ спростила для громадян України та Білорусі отримання статусу носія російської мови.

Нагадаємо, ЄС офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів окупованого Донбасу.

До слова, у МЗС Німеччини заперечили видачу віз мешканцям Донбасу з російськими паспортами.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія спільно з Європейською службою закордонних справ та у координації з делегаціями ЄС в Києві та Москві почали працювати над правилами, згідно з якими буде здійснюватися ідентифікація паспортів РФ, виданих мешканцям ОРДЛО.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не визнавати видані після 24 квітня жителям Донецька й Луганська паспорти РФ.

Також Литва вимагає в ЄС не визнавати російських паспортів у жителів Донбасу.