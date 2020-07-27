Російські окупанти двічі порушили режим «повного та всеосяжного припинення вогню»



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На Донбасі окупанти порушили умови перемир’я менш як через пів години після його початку.

Неподалік Новомихайлівки російські збройні формування заклали міни

Окупаційні війська РФ двічі порушили режим припинення вогню, який діє на Донбасі з опівночі 27 липня.

Про це повідомляє пресцентр Операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник посеред ночі відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, а біля Південного в обідню пору здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї», - йдеться у вечірньому зведенні.

Повідомляють, що українські військові вогню у відповідь не відкривали. Втрат у лавах ООС унаслідок ворожих обстрілів немає.

Також повідомляють про ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ. Його зафіксовано неподалік Новомихайлівки. На цій ділянці за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування поблизу українських позицій трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Зазначимо, що у неділю, 26 липня, збройні формування Росії 13 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок обстрілів було поранено українського військового.

Як повідомлялося, сьогодні окупанти на Донбасі вже двічі порушили перемир’я.

До слова екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що готовий взяти участь у штурмі Криму.

Нагадаємо, Столтенберг назвав Росію першою серед викликів для НАТО на найближче десятиліття.