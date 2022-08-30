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Сірий та сумний. Новий вихід Путіна на публіку насторожив росіян

Надія Клочко
glavcom.ua
Сірий та сумний. Новий вихід Путіна на публіку насторожив росіян
Російський диктатор вислухав доповідь щодо діяльності Росгвардії в Україні
скріншот із відео

Володимир Путін обговорив з начальником Росгвардії «спецоперацію» в Україні

Сьогодні, 30 серпня, російський диктатор Володимир Путін викликав для доповіді главу Росгвардії Віктора Золотова. Основною темою зустрічі є так звана «спецоперація» в Україні.

Речник російського президента Дмитро Пєсков, анонсуючи зустріч, заявив, що це буде «важлива зустріч», на якій Золотов виступить із доповіддю.

«Протягом дня президент працює у Кремлі. У нього передбачено цілу низку зустрічей. З них відкритою буде доповідь директора Федеральної служби військ національної гвардії... Віктор Золотов буде президента з доповіддю. Важлива зустріч», — пояснив Пєсков журналістам.

«Питань багато, але почнемо ми з одного з найважливіших – як триває робота підрозділів військ національної гвардії у рамках виконання завдань під час спеціальної військової операції на Донбасі», – сказав Путін, розпочинаючи зустріч з Золотовим.

Золотов тихим голосом швидко проговорив свій звіт. Він також пояснив, які завдання виконує Росгвардія на окупованих територіях України. Золотов визнав, що підпорядковані йому проводить на українській території «зачистки».

«У рамках спеціальної військової операції війська національної гвардії виконують широке коло завдань з забезпечення правопорядку і безпеки, а також налагодження мирного життя на «звільнених» територіях Донецької і Луганської «республіка», а також у Запорізькій і Херсонській областях», – зазначив Золотов.

Під час розмови було видно, що Золотов виголошує свою доповідь без особливого ентузіазму, а Путін слухає її без інтересу та бажання вдаватися у деталі.

Користувачі соцмереж, коментуючи відео з зустрічі, оприлюднене російськими ЗМІ, звернули увагу, що Путін має не найкращий вигляд, а також, що він нервово тримається за свій стіл.

Зазначимо, що востаннє Золотов з'являвся на публіці наприкінці червня, коли відвідував підрозділи Росгвардії в Україні.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що хазяїн Кремля, російський диктатор Володимир Путін хворий морально та фізично. Також у нього спостерігаються ознаки шизофренії.

Також раніше британський таблоїд Mirror, посилаючись на джерела у розвідувальній службі МІ6 повідомляв, що Путін на тлі чуток про серйозне захворювання, можливо, вже мертвий, а замість нього Кремль використовує двійника.

До слова,  триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

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Теги: Україна війна росія путін

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