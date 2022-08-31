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Газ як зброя. Росія припиняє поставки ще одній країні ЄС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Газ як зброя. Росія припиняє поставки ще одній країні ЄС
За останні місяці «Газпром» припинив постачання газу в декілька європейських країн
фото з відкритих джерел

Франція готувалася до повного припинення постачання газу із РФ

Російський монополіст «Газпром» повідомив французькому енергетичному концерну Engie про повне призупинення постачання газу з 1 вересня. Причиною такого кроку стала несплата липневих поставок у повному обсязі, повідомила російська компанія 30 серпня.

«Газпром» посилається на березневий указ Володимира Путіна, згідно з яким «забороняється подальше постачання природного газу іноземному покупцю, якщо в контрактний термін оплати платіж не був здійснений покупцем у повному обсязі».

Раніше Engie повідомляла, що очікує скорочення постачання «Газпромом» блакитного палива через «суперечності щодо контрактів».

Припинення постачання газу «Газпромом» не має стати суттєвим ударом для Engie, адже, за словами спікера компанії, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона скоротила частку імпорту газу з РФ з 17% до 4%, пише Reuters.

Навіть до лютого 2022 року Росія на була головним імпортером газу до Франції. Понад 70% газу країна імпортувала з Норвегії, 17% – з РФ і близько 11% – з Алжиру. 29 серпня компанія підтвердила, що веде переговори з алжирською Sonatrach про збільшення постачання енергоносіїв до Франції.

30 серпня міністерка енергетики Франції Аньєс Паньє-Рюнаше вже заявила радіостанції Inter Radio, що влада країни готується до найгіршого сценарію – повного припинення постачання російського газу до зими. За її словами, очевидно, що Росія використовує газ як зброю.

Глава міненерго повідомила, що газові сховища у Франції заповнені на понад 90%, і запасів газу країні вистачить, щоб пережити «звичайну» зиму. При цьому вона вважає, що необхідно знизити споживання електрики та газу, щоб уникнути їхнього нормування у разі настання незвичних для країни холодів.

Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн у понеділок закликала компанії до жовтня підготувати плани економії енергоресурсів, наголосивши, що у разі їхньої нестачі промислові підприємства постраждають першими, оскільки у влади не залишиться іншого вибору, як нормувати розподіл газу та електрики.

За останні місяці Росія припинила постачання газу в Нідерланди, Фінляндію, Польщу і Болгарію через відмову країн оплачувати його в рублях, а також суттєво скоротила постачання в інші країни Європейського Союзу.

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Теги: росія газ Газпром війна Франція Україна

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