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Соратник Путіна закликав Європу скоріше заборонити візи для росіян

Надія Клочко
glavcom.ua
Соратник Путіна закликав Європу скоріше заборонити візи для росіян
Дмитро Медведєв висловився щодо візових обмежень для росіян у Європі
фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв вважає, що заборона на в’їзд до Європи менше відволікатиме росіян від війни проти України

Заступник голови Ради безпеки Росії, колишній президент РФ Дмитро Медведєв закликає країни Європейського Союзу не затягувати з рішенням щодо візових обмежень стосовно громадян Росії. Про це він написав у своєму Telegram. 

«До засідання глав МЗС ЄС з візової тематики. Європейські начальнички дістали своїм русофобським кудкудаканням про шенгенські візи громадянам нашої країни. Нехай швидше введуть повну заборону на їх видачу. Нарешті, всі остаточно переконаються в тому, як Європа ставиться до громадян Росії», – написав він.

На думку російського політика, заборонивши в’їзд росіянам, європейці «менше відволікатимуть» їх від ведення війни проти України.

«Європейці вчергове покажуть свою справжню особу і менше відволікатимуть брехнею та маревними обіцянками Росію та її громадян від ведення спеціальної військової операції», – зазначив він.

Свій допис Медведєв завершив фразою французькою мовою: «A la guerre comme a la guerre» (На війні, як на війні).

Соратник Путіна закликав Європу скоріше заборонити візи для росіян фото 1

Нагадаємо, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд країни пропонує Євросоюзу призупинити спрощений візовий режим з Росією.Міністерка сказала, що уряд Німеччини хотів би виступити посередником у суперечці між країнами ЄС щодо повної заборони на в'їзд для росіян.

Ідею повної заборони на в'їзд до західних країн для росіян уже підтримала низка європейських держав. Наприклад, уряд Естонії раніше ухвалив рішення закрити кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, виданими республікою. Данія також виступила за обмеження видачі шенгенських віз громадянам Росії. Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, також запропонує розглянути питання заборони видачі віз росіянам на неформальній зустрічі глав МЗС наприкінці серпня.

За необхідне на рівні Європейського Союзу заборонити росіянам в'їзд до країн ЄС вважає і Литва. Таку позицію Вільнюса озвучив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс. Також у Польщі підтримують подальше запровадження санкцій проти держави-окупантки та працюють над тим, щоб розробити механізм, який дозволить припинити видачу віз росіянам

Із початку повномасштабної війни Росії проти України на територію Євросоюзу в'їхало майже мільйон росіян. Такі дані наводить Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex. 

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Теги: Дмитро Медведєв Європейський союз візи росія

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