Депутат, який зібрався у мери Києва, купив квартиру у столиці



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У рекламі нардепа Олексія Гончаренка є очевидний натяк щодо майбутніх місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня

Нардеп від «Європеської солідарності» Олексій Гончаренко влітку 2019-го переобрався до парламенту в окрузі на Одещині

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко придбав квартиру площею 47,3 кв. м у Києві за 2 млн 35 тис. грн.

Як свідчать дані з сайту НАЗК, зміни у майновий стан політик вніс 27 червня.

Продавцем нерухомості виступив громадян Олександр Назарчук.

Додамо, що до цього часу обранець не мав власного житла у Києві. В електронній декларації за 2019 рік зазначено, що Олексій Гончаренко орендує у Києві квартиру на 60 «квадратів». Крім цього, у його власності є квартира площею 141,2 кв. м в Одесі. Ще одна одеська квартира загальною площею 75,5 кв. м знаходиться у спільній сумісній власності обранця.

Як повідомляв «Главком», народний депутат від ВО «Батьківщина» Михайло Волинець став власником квартири площею 122,3 кв. м у Києві. Вартість нерухомості становить 7,64 млн грн. Нерухомість розташована в елітному комплексі на Печерську.

Нагадаємо, що у середині червня в Києві з’явилися сітілайти, на яких зображений нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко з лозунгом «Зеленими у Києві мають бути тільки каштани».

Згодом в інтерв’ю «Главкому» обранець сказав, що допускає своє балотування в мери Києва.

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