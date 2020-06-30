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    Депутат, який зібрався у мери Києва, купив квартиру у столиці

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    <span>У рекламі нардепа Олексія Гончаренка є очевидний натяк щодо майбутніх місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня</span> - Депутат, який зібрався у мери Києва, купив квартиру у столиці
    У рекламі нардепа Олексія Гончаренка є очевидний натяк щодо майбутніх місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня

    Нардеп від «Європеської солідарності» Олексій Гончаренко влітку 2019-го переобрався до парламенту в окрузі на Одещині

    Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко придбав квартиру площею 47,3 кв. м у Києві за 2 млн 35 тис. грн.

    Як свідчать дані з сайту НАЗК, зміни у майновий стан політик вніс 27 червня.

    Продавцем нерухомості виступив громадян Олександр Назарчук.

    Додамо, що до цього часу обранець не мав власного житла у Києві. В електронній декларації за 2019 рік зазначено, що Олексій Гончаренко орендує у Києві квартиру на 60 «квадратів». Крім цього, у його власності є квартира площею 141,2 кв. м в Одесі. Ще одна одеська квартира загальною площею 75,5 кв. м знаходиться у спільній сумісній власності обранця.

    Як повідомляв «Главком», народний депутат від ВО «Батьківщина» Михайло Волинець став власником квартири площею 122,3 кв. м у Києві. Вартість нерухомості становить 7,64 млн грн. Нерухомість розташована в елітному комплексі на Печерську.

    Нагадаємо, що у середині червня в Києві з’явилися сітілайти, на яких зображений нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко з лозунгом «Зеленими у Києві мають бути тільки каштани».

    Згодом в інтерв’ю «Главкому» обранець сказав, що допускає своє балотування в мери Києва.

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    депутат Олексій Гончаренко квартира
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