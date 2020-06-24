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    Найбільше у Раді виступають депутати фракції Порошенка, а «слуг народу» чути найрідше, — Комітет виборців

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    Народні депутати &laquo;Європейської солідарності&raquo; - Найбільше у Раді виступають депутати фракції Порошенка, а «слуг народу» чути найрідше, — Комітет виборців
    Народні депутати «Європейської солідарності»

    В середньому за 9 місяців роботи один депутат «Євросолідарності» виступив 48 разів

    Серед фракцій Верховної Ради найчастіше виступають народні депутати «Європейської солідарності» — в середньому за 9 місяців роботи один депутат політсили виступив 48 разів.

    Про це повідомили у Комітеті виборців України.

    На другому місці за кількістю виступів — депутати «Батьківщини» (47 виступів). Найчастіше від політичної сили виступає Вадим Івченко.

    У депутатів «Опозиційної платформи — За життя» в середньому 39 виступів. Основний спікер — Нестор Шуфрич. У депутатів «Голосу» в середньому 38 виступів, від них слово найчастіше бере Ярослав Железняк.

    Найменше в Раді виступають депутати монобільшості. В середньому один депутат «Слуги народу» за 9 місяців роботи виступив лише 10 разів. Лідер за кількістю виступів — Микола Сольський.

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    Експерти КВУ склали рейтинг депутатів з найбільшою кількістю виступів (враховували виступи з місця та з парламентської трибуни):

    • Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) — 328 виступів за 9 місяців роботи;
    • Микола Сольський («Слуга народу») — 295;
    • Данило Гетманцев («Слуга народу») — 204;
    • Тарас Батенко (група «За майбутнє») — 190;
    • Олександр Колтунович (ОПЗЖ) — 186;
    • Ніна Южаніна (ЄС) — 181;
    • Олексій Гончаренко (ЄС) — 170;
    • Ірина Геращенко (ЄС) — 166;
    • Вадим Івченко («Батьківщина») — 151;
    • Наталія Королевська (ОПЗЖ) — 151.

    «Як не парадоксально, але «Слуга народу» — найбільш мовчазна фракція Верховної Ради. Різниця в активності між монобільшістю та іншими парламентськими фракціями — вражаюча. Депутати «Слуги народу» виступають в 4-5 разів рідше, ніж їхні колеги з «ЄС», «Батьківщини», ОПЗЖ та «Голосу», — зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

    За його словами, головною причиною цього є відсутність досвіду та належного фахового рівня у низки депутатів цієї фракції.

    «Саме тому багато із них змушені самоусуватися від складної роботи по розгляду законопроєктів і обговоренню правок», — уточнив він.

     

    Верховна Рада Європейська солідарність депутат Олексій Гончаренко рейтинг партія Слуга народу фракція
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