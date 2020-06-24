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    Думки вголос

    Корабельна сосна. Чому депутатка від «Слуги народу» добровільно ковтає порцію принижень?

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Глава підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання - Корабельна сосна. Чому депутатка від «Слуги народу» добровільно ковтає порцію принижень?
    Глава підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання

    «Я тобі не сосна». Саме такі футболки в Раду мають одягти всі депутатки від «Слуги народу», якщо у чоловіків з цієї партії немає сміливості публічно визнати і вибачитися

    Мовою оригіналу

    Корабельная Сосна.

    Ты - женщина.
    Ты - депутат.
    Ты - член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
    Ты - глава підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання.

    Где твоё достоинство?

    Ты зачем этих оправдываешь?
    Ты зачем глотаешь по доброй воле порцию этих унижений?
    Ты зачем в свои почти 42 года выставляешь себя ничтожеством?

    Эти два заплывших Ален Делона.
    Тебя - женщину, превратили в бабу
    Тебя - женщину, обсуждают как кобылу.
    Тебя - женщину, прировняли то ли к бревну, то ли к проституке.

    Они не обсуждают твой ум.
    Они не обсуждают твоё образование.
    Они не обсуждают твой профессионализм.

    Они обсуждают твой тюнинг.

    #Я_ТЕБЕ_НЕ_СОСНА
    #Я_ТЕБЕ_НЕ_БАБА

    Именно в таких футболках обязаны прийти в сессионный зал ВР все женщины СН. Если у мужиков этой Фракции нет *** публично признаться и извиниться.

    И если это не сделает сама героиня, то такую футболку обязана публично надеть жена президента.

    Ау! Там в Дурдоме.
    Вы не корабельные сосны.
    Вы не рабочие бабы.

    Не молчите.

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    депутат партія Слуга народу
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