Корабельна сосна. Чому депутатка від «Слуги народу» добровільно ковтає порцію принижень?
«Я тобі не сосна». Саме такі футболки в Раду мають одягти всі депутатки від «Слуги народу», якщо у чоловіків з цієї партії немає сміливості публічно визнати і вибачитися
Мовою оригіналу
Корабельная Сосна.
Ты - женщина.
Ты - депутат.
Ты - член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
Ты - глава підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання.
Где твоё достоинство?
Ты зачем этих оправдываешь?
Ты зачем глотаешь по доброй воле порцию этих унижений?
Ты зачем в свои почти 42 года выставляешь себя ничтожеством?
Эти два заплывших Ален Делона.
Тебя - женщину, превратили в бабу
Тебя - женщину, обсуждают как кобылу.
Тебя - женщину, прировняли то ли к бревну, то ли к проституке.
Они не обсуждают твой ум.
Они не обсуждают твоё образование.
Они не обсуждают твой профессионализм.
Они обсуждают твой тюнинг.
#Я_ТЕБЕ_НЕ_СОСНА
#Я_ТЕБЕ_НЕ_БАБА
Именно в таких футболках обязаны прийти в сессионный зал ВР все женщины СН. Если у мужиков этой Фракции нет *** публично признаться и извиниться.
И если это не сделает сама героиня, то такую футболку обязана публично надеть жена президента.
Ау! Там в Дурдоме.
Вы не корабельные сосны.
Вы не рабочие бабы.
Не молчите.
Джерело: блог Олексія Давиденка