«Зеленими у Києві мають бути тільки каштани». Соратник Порошенка потролив «Слуг народу» (Фото)



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У рекламі Гончаренка є очевидний натяк щодо майбутніх місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня

У столиці почалась виборча кампанія

У Києві з’явилися сітілайти, на яких зображений нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко з лозунгом «Зеленими у Києві мають бути тільки каштани», повідомляє кореспондент «Главкома».

Як відомо, «зеленими» називають соратників чинного президента Володимира Зеленського, членів партії «Слуга народу», у символіці яких превалює зелений колір. У рекламі Гончаренка є очевидний натяк щодо майбутніх місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня. У столиці на них обиратимуть нову Київраду та міського голову.

У рекламі соратника Порошенка наявний натяк на майбутні вибори у столиці

Як повідомляв «Главком», у Києві 3 червня з'явилися агітаційні білборди нардепа-«слуги» Миколи Тищенка з написом «Створимо місто, де хочеться жити». Цю рекламу обранець намагався затвердити у президента, але той її не погодив. На початку червня у 219 виборчому окрузі, в якому переміг Тищенко, стартувала кампанія з насипки свіжим піском дитячих майданчиків, яка обернулася курйозом.

Також кандидатами на мери Києва є депутати-«слуги» Олександр Качура та Олександр Дубінський.

5 червня «Європейська солідарність» звернулася до чинного столичного міського голови Віталія Кличка, в якій висловила готовність висунути його кандидатуру на виборах мера від ЄС, а також запропонувала очолити виборчий список партії до Київської міської ради. У відповідь Кличко сказав, що балотуватиметься від власної партії «Удар».