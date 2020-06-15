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    «Зеленими у Києві мають бути тільки каштани». Соратник Порошенка потролив «Слуг народу» (Фото)

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    У рекламі Гончаренка є очевидний натяк щодо майбутніх місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня - «Зеленими у Києві мають бути тільки каштани». Соратник Порошенка потролив «Слуг народу» (Фото)
    У рекламі Гончаренка є очевидний натяк щодо майбутніх місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня

    У столиці почалась виборча кампанія

    У Києві з’явилися сітілайти, на яких зображений нардеп від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко з лозунгом «Зеленими у Києві мають бути тільки каштани», повідомляє кореспондент «Главкома».

    Як відомо, «зеленими» називають соратників чинного президента Володимира Зеленського, членів партії «Слуга народу», у символіці яких превалює зелений колір. У рекламі Гончаренка є очевидний натяк щодо майбутніх місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня. У столиці на них обиратимуть нову Київраду та міського голову.

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    У рекламі соратника Порошенка наявний натяк на майбутні вибори у столиці

    Як повідомляв «Главком», у Києві 3 червня з'явилися агітаційні білборди нардепа-«слуги» Миколи Тищенка з написом «Створимо місто, де хочеться жити». Цю рекламу обранець намагався затвердити у президента, але той її не погодив. На початку червня у 219 виборчому окрузі, в якому переміг Тищенко, стартувала кампанія з насипки свіжим піском дитячих майданчиків, яка обернулася курйозом.

    Також кандидатами на мери Києва є депутати-«слуги» Олександр Качура та Олександр Дубінський.

    5 червня «Європейська солідарність» звернулася до чинного столичного міського голови Віталія Кличка, в якій висловила готовність висунути його кандидатуру на виборах мера від ЄС, а також запропонувала очолити виборчий список партії до Київської міської ради. У відповідь Кличко сказав, що балотуватиметься від власної партії «Удар».

    Віталій Кличко Київ вибори Олексій Гончаренко УДАР місто
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