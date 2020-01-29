Депутати готують нове покарання для водіїв: можуть почати позбавляти прав



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Депутати хочуть посилити відповідальність за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб

У Верховній Раді зареєстровано законопроект №2787 щодо посилення адміністративної відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб.

Проектом пропонується доповнити КУпАП ст. 122-6 такого змісту:

В разі ненадання переваги в русі водіями транспортних засобів транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, спеціалізованому санітарному транспорту бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, пожежної охорони, поліції, що рухаються увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, на водія буде накладено штраф від 680 до 850 грн (40-50 н.м.д.г.).

Якщо такі дії спричинили аварійну обстановку (примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян), на водія буде накладено більший штраф – від 850 до 1020 грн (50-60 н.м.д.г.) або ж його позбавлять права керування ТЗ на строк від 6 місяців до року.

Якщо протягом року після накладення першого штрафу за таке правопорушення водій скоїть його повторно, його оштрафують на суму від 1020 до 1700 грн (60-100 н.м.д.г.) або позбавлять водійських прав на строк від року до трьох.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що причиною розробки даного законопроекту є постійні порушення учасниками дорожнього руху в частині надання переваги автомобілям перерахованих вище служб. Це не дозволяє їм оперативно прибути до місця призначення і вчасно надати необхідну допомогу або усунути небезпеку, і це в свою чергу ставить під загрозу людські життя.

Нагадуємо, що відповідно до чинних ПДР, в разі наближення автомобіля з аварійним червоним або синім маячком (тобто швидка, поліція та пожежники), із ввімкненою сиреною або без неї, водії зобов’язані дати дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд, а пішоходи повинні утриматися від переходу проїзної частини або негайно залишити її.