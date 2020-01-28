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    Верховний суд звернеться до науковців у справі про люстрацію

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    Верховний суд звернеться до науковців у справі про люстрацію
    Фото: Лівий берег

    Наступне судове засідання відбудеться 2 березня

    Колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного суду України оголосила перерву в розгляді справи щодо люстрації через необхідність звернення до науковців. Про це повідомляє пресслужба Верховного суду у Facebook.

    «Колегія суддів оголосила перерву в розгляді справи для звернення до Науково-консультативної ради при Верховному суді щодо підготовки наукового висновку. Наступне судове засідання відбудеться 2 березня 2020 року», — йдеться в повідомленні.

    Так, під час судового засідання позивач на обґрунтування касаційної скарги зазначив, що підрозділи податкової міліції України не належать до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, у зв’язку з чим не підпадають під визначення поняття «очищення влади (люстрації)», зазначеного у ст. 1 закону України «Про очищення влади».

    Крім цього, позивач наголосив на тому, що був звільнений із посади не за виявлення порушення закону, а лише за сам факт перебування на посаді.

    «Наведене, на його думку, порушує конституційні принципи та гарантії притягнення до індивідуальної відповідальності, а також задекларовані в законі України «Про очищення влади» принципи проведення люстрації», — зазначається в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що Україна оскаржила рішення ЄСПЛ щодо люстраціїСкарга була подана українським урядом у Велику палату ЄСПЛ. Термін оскарження рішення ЄСПЛ закінчився 17 січня.

    Як повідомлялося, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо закону про люстрацію. У рішенні ЄСПЛ йшлося про те, що український закон «Про очищення влади» не відповідає Конвенції про захист прав людини та порушує права держслужбовців.


    державна служба суд люстрація ЄСПЛ закон Верховний Суд України
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