Верховний суд звернеться до науковців у справі про люстрацію



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Фото: Лівий берег

Наступне судове засідання відбудеться 2 березня

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного суду України оголосила перерву в розгляді справи щодо люстрації через необхідність звернення до науковців. Про це повідомляє пресслужба Верховного суду у Facebook.

«Колегія суддів оголосила перерву в розгляді справи для звернення до Науково-консультативної ради при Верховному суді щодо підготовки наукового висновку. Наступне судове засідання відбудеться 2 березня 2020 року», — йдеться в повідомленні.

Так, під час судового засідання позивач на обґрунтування касаційної скарги зазначив, що підрозділи податкової міліції України не належать до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, у зв’язку з чим не підпадають під визначення поняття «очищення влади (люстрації)», зазначеного у ст. 1 закону України «Про очищення влади».

Крім цього, позивач наголосив на тому, що був звільнений із посади не за виявлення порушення закону, а лише за сам факт перебування на посаді.

«Наведене, на його думку, порушує конституційні принципи та гарантії притягнення до індивідуальної відповідальності, а також задекларовані в законі України «Про очищення влади» принципи проведення люстрації», — зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна оскаржила рішення ЄСПЛ щодо люстрації. Скарга була подана українським урядом у Велику палату ЄСПЛ. Термін оскарження рішення ЄСПЛ закінчився 17 січня.

Як повідомлялося, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо закону про люстрацію. У рішенні ЄСПЛ йшлося про те, що український закон «Про очищення влади» не відповідає Конвенції про захист прав людини та порушує права держслужбовців.



