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    Економіка та фінанси

    Уряд скасував дублювання електронних декларацій на папері

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    Уряд скасував дублювання електронних декларацій на папері

    Кабмін скасував процедуру паперового документообігу між кадровою та податковою службою

    В уряді заявляють про скасування обов'язкової для державних органів процедури дублювання електронних декларацій у паперовій формі та передачі пакету паперових документів до податкової.

    Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив у Facebook.

    «Вже кілька років кадрові служби всіх державних органів готують пакет паперових документів по кожному держслужбовцю і надсилають у податкову службу. І кожного разу податкова їм відповідає, що вони не можуть надати відповідь. Ну ось. Ми, нарешті, скасували цю чудернацьку процедуру», - написав він.

    Як повідомлялося, у листопаді 2019 року Дубілет заявив, що виявив у Кабміні є «дивне явище. Смішне і сумне одночасно».

    Він нагадав, що 2014 році в Україні було прийнято закон про очищення влади. Згідно з ним кожен, хто влаштовується на державну службу, має пройти перевірку. За правилами чиновники повинні були заповнювати паперові декларації, а кадрова служба відправляла запит на податкову з проханням їх перевірити.

    У 2016 році ці паперові декларації змінили на декларації НАЗК в електронному вигляді. Але Кабмін не змінив регламент, і не прибрав з нього вимогу до кадровиків відправляти запит у податкову.

    В результаті кілька років кадрові служби у всіх держорганах України готували по кожному кандидату значний пакет паперових документів і відправляли офіційний запит на податкову службу. Податкова кожного разу офіційно відповідала, що взагалі-то паперові декларації ніхто не подає.

     

     

    Кабмін міністр закон декларація документи уряд Дмитро Дубілет Державна податкова служба
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