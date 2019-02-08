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    «Держава – не цирк». Зеленського у Львові зустріли пікетом

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    У Зеленського акцію у Львові назвали провокацією - «Держава – не цирк». Зеленського у Львові зустріли пікетом
    У Зеленського акцію у Львові назвали провокацією

    Кандидату у президенти активісти намагались вручити лижі із російською символікою

    У Львові учасники бойових дій пікетували проти участі Володимира Зеленського у президентських виборах

    Про це передає ZIK.

    Близько сотні учасників АТО, громадських активістів та представників «Правого сектору» зібралися під стінами Львівського державного цирку, аби висловитись проти Володимира Зеленського як кандидата у президенти.

    Учасники акції протесту тримали у руках плакати із написами «Слуга олігарха – лялька олігарха», «У Львові ти можеш бути клоуном, але не Президентом», «Ми воювали – ти сміявся та глузував», «Клоун проплачений олігархом. Держава – не цирк».

    Активісти також показали дитячі лижі, які були розмальовані у кольори РФ.

    «Хочемо передати ці символічні лижі Зеленському. Бо, як відомо, він у 2014 році готовий був йти і ставати на коліна перед Путіним, благати його, щоб він не нападав і тому подібне2, – сказав керівник «Правого сектору» у Львівській області Тарас Хамер.

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    «Держава – не цирк». Зеленського у Львові зустріли пікетом
    «Держава – не цирк». Зеленського у Львові зустріли пікетом
    «Держава – не цирк». Зеленського у Львові зустріли пікетом
    «Держава – не цирк». Зеленського у Львові зустріли пікетом
    «Держава – не цирк». Зеленського у Львові зустріли пікетом
    «Держава – не цирк». Зеленського у Львові зустріли пікетом
    «Держава – не цирк». Зеленського у Львові зустріли пікетом
    «Держава – не цирк». Зеленського у Львові зустріли пікетом

    Символічні лижі так і не вдалося вручити кандидату у президенти, адже він та команда відправилися репетирувати шоу.

    У Зеленського цю акцію назвали провокацією.

    «Ви, напевно, чули про провокації, які відбулися під концертним залом. Усе чітко за схемою: питання в одну сторону, гучні вигуки і атрибутика, яку зняли всі, хто треба...», - заявили у прес-службі кандидата.

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