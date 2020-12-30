Ринок впав на 30%. В Інституті книги підбили підсумки 2020-го

«Після весняного локдауну попит не відновився до попередніх обсягів»

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль оцінила вплив пандемії коронавірусу на книжковий ринок України. В інтерв’ю «Главкому» вона визнала, що карантин завдав значного удару по видавничій галузі.

«Перш за все, карантин позначився на книгорозповсюдженні. Закриття книгарень призвело до того, що значно впали обсяги продажів. Відповідно, видавці не отримували коштів для того, щоби видавати нові книжки. Навіть після того, коли книгарні відкрилися після весняного локдауну, попит не відновився до попередніх обсягів», – каже Коваль.

Керівниці Інституту книги також визнає, що «люди або уникали походів до книгарень, або просто не мали грошей чи настрою, щоби їх читати».

«Підсумки 2020 року можна буде підбити у лютому-березні, коли до Книжкової палати надійдуть останні обов’язкові примірники, але попередньо у назвах ринок впав на 30%, а щодо накладів, то надруковано, напевне, не більше 50-60% від обсягу 2019 року», – наголосила Коваль.

Крім того, директорка Інституту прокоментувала ситуацію з новорічними продажами.

«Знатимемо про це на початку 2021 року. До останнього часу магазини мають надію на передсвятковий попит, а от на початку 2021 року ми побачимо, скільки їх закрилося. В експертному середовищі є різні думки. Хтось говорить, що закриється 30%, хтось – 50%. Це дуже сумно чути насамперед тому, що державної підтримки книгарні не змогли отримати», – говорить фахівчиня.

Також, Коваль розповіла інтернет-книгарні та їхні обсяги продажів.

«Видавці розповідають, що у них з їхніх власних сайтів зросли продажі на 30-40%. Але враховуючи те, що видавці через власні сайти продавали не основний обсяг, то це не мало якогось визначального впливу...», – сказала директорка Інституту книги.